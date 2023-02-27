Самоповреждение, суицидальное поведение, нарушение пищевого поведения, безрассудство. Слуцкий психолог Марина Чижик делится своими наблюдениями, разбирает признаки опасного психологического поведения подростков и даёт советы родителям.

Родители считают, что проблемы не существует, а зря

На практике часто сталкиваюсь с тем, что родители не верят или не хотят видеть и признавать, что ребёнку требуется помощь психолога. Одни не замечают признаков опасного поведения. Другие же, даже поймав ребёнка с лезвием в руках, просто бинтуют порезы и ограничиваются фразой: «Что ты ерундой занимаешься, не надо меня позорить!». Они считают, что обратиться за помощью к специалисту стыдно и зазорно, потому что «все узнают», поставят на учёт. Думают примерно так: ребёнок перерастёт и ничего страшного не произойдёт. Считают нормальным, если дочь постоянно худеет и ничего не ест. Объясняют это так: «Она же подросток, хочет быть красивой».

Попытаемся разобраться в том, что самоповреждающее и суицидальное поведение — не одно и то же, а также чем опасно нарушение пищевого поведения и безрассудство.

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Как понять, что происходит что-то опасное

Самоповреждающее несуицидальное поведение — это целенаправленное повреждение поверхности кожи для того, чтобы преодолеть эмоциональную боль, расслабиться, восстановить контроль над собственными эмоциями. Чаще всего это самопорезы, самоожоги, проколы, удары по собственному телу, вырывание ногтей, волос. Повреждения могут встречаться на руках, ногах, животе. «Я повреждаю себя, и мне становится легче, получаю разрядку», — иногда так объясняют своё поведение подростки. При этом в большинстве случаев мыслей о том, чтобы лишить себя жизни, нет.

Суицидальное поведение — поведение, направленное на прекращение жизни. Это мысли, намерения, планы ухода из жизни, фантазии на эту тему, попытки предпринимать действия. Основная цель — избавиться от сильного эмоционального переживания и травмирующих воспоминаний.

Нарушение пищевого поведения — неправильное отношение к еде, которое заключается в изнурительных диетах, вызывании рвоты, приёме слабительных средств. Чаще всего так ведут себя девушки, вполне симпатичные, стройные, но уверенные в собственной непривлекательности, даже уродстве, обладающие низкой самооценкой.

Безрассудное поведение – это рискованное поведение, связанное с употреблением небезопасных веществ, незащищённый секс, экстремальные виды спорта. Цель этого — почувствовать себя особенным, пережить сильные, неординарные эмоции. Акцентуированные подростки и юноши с неустойчивой психикой находятся в зоне риска.

Почему чаще это происходит в период межсезонья

Период межсезонья, ранняя весна — это период, когда организм подвергается определённому стрессу. При отсутствии солнечного света снижается уровень серотонина (гормона удовольствия). В конце весны чаще встречается авитаминоз. На обострение неврологических, психиатрических и соматических патологий влияет ускоренный ритм жизни, навязываемая конкуренция за «место под солнцем», ежедневное столкновение с негативными новостями.

Причины опасного поведения подростков

Семейное неблагополучие (зависимости родителей, низкий уровень жизни, частая смена новых «пап» или «мам», излишне контролирующее или безнадзорное воспитание).

Межличностные проблемы (неумение общаться, контролировать эмоции, конфликты, травля в учебном заведении, несчастная любовь).

Травмирующий опыт, связанный с насилием (ребёнок пытается скрыть этот опыт и справиться с переживаниями в одиночку).

Внутриличностные проблемы (низкая самооценка, невозможность соответствовать стандартам современного общества, акцентуированные черты характера).

Наличие медицинских проблем (как серьёзных видимых или невидимых заболеваний, нервных расстройств, психиатрических диагнозов).

Что должно насторожить близких людей

Опасные психологические состояния, возникнув, постепенно усугубляются. На что обратить внимание:

Резкие изменения в поведении ребёнка, прогулы занятий, чрезмерная агрессивность, тревожность, демонстративность или, наоборот, излишняя замкнутость и отгороженность.

Трудности с выражением эмоций, конфликты с товарищами в учебном заведении или педагогами.

Неприятный запах от одежды, кожи, волос, посторонние предметы в сумке, следы порезов и царапин, синяков на любых частях тела, одежда с длинными рукавами даже в жаркую погоду, бинты, браслеты.

Рвота после еды, непонятные пищевые добавки, быстрая потеря веса, долгий сон в дневное время или его отсутствие в ночное, фразы и разговоры о смысле жизни или бессмысленности существования.

Новые друзья, с которыми не хочет знакомить, частые отлучки из дома.

Любящий и адекватный родитель заметит, что с ребёнком стало твориться что-то не то.

Что предпринять и куда обращаться за помощью

1. Ни в коем случае не отвергать происходящее, не уговаривать себя, что «мне это только кажется, потому что этого не может быть». Верить специалистам, если они звонят и озвучивают, что у ребёнка на теле повреждения или он высказывает суицидальные мысли. Лучше перестраховаться и действовать как можно скорее.

2. Если ребёнок идёт на контакт, попытаться поговорить с ним, избегая фраз: «перерастёшь, займись полезным делом, отвлекись, надо себя взять в руки, ты сам себе всё придумал, это от безделья, вот я в твоём возрасте…». Не обесценивайте ситуацию! Фразы, которые работают: «Давай справимся вместе, я всегда рядом, возможно, я не до конца понимаю твои чувства, я тебя люблю, мне небезразличны твои переживания и здоровье, что ты думаешь про поход к психологу?».

3. Попробуйте вместе составить план действий, ребёнок должен понять, что вы его союзник, а не человек, который просто отругает. Часто для детей является открытием, что со взрослыми (включая специалистов) можно поговорить доверительно. Иногда даже этого бывает достаточно, чтобы подросток задумался и по-другому взглянул на ситуацию.

4. Обратитесь к психологу в учреждение образования, где учится ребёнок. Зачастую он способен эффективно помочь, потому что наблюдает ребёнка и в коллективе, и в семье. Если есть возможность и вы считаете, что так будет эффективнее (не всегда), то обратитесь к частному психологу. Можно проконсультироваться у специалистов Слуцкой ЦРБ или Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология». Самый доступный вариант — звонок по «телефону доверия». Специалистам будет виднее, что делать дальше.

5. Осознайте, что теперь придётся держать этот вопрос на контроле и работать не только с ребёнком, но и над собой. Будет непросто, но это возможность посмотреть на себя и своё поведение как на родителя другими глазами.

6. Есть ситуации, при которых обстановка в семье может быть признана социально опасной. В других случаях психолог работает с ребёнком индивидуально. Бояться этого не нужно, главное — получить необходимую помощь вовремя.

Справочная информация