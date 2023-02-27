Хочу поделиться своей историей, как покупала подарок ребёнку к 23 февраля, а потом пыталась его вернуть. Хотелось бы узнать, как люди поступают в подобном случае. Может, кто-то поделится успешным опытом возврата денег или обмена игрушки?

В детском магазине Слуцка купила металлический пистолет за 36 рублей, который стреляет пистонами. Внешне он выглядел хорошо, ну и подумала, что металлический крепче пластикового. Подарили. Сын радовался, сразу пошёл опробовать. Буквально через 10 минут перестал отщёлкиваться курок.

Чеки и коробку ещё выбросить не успели. На следующий день с сыном пришли в магазин. Я показала пистолет, сказала, что согласна заменить на качественный товар или на возврат денег. Мне принесли два варианта: один был не той модели и дешевле, а у другого при осмотре оказался расшатан механизм и он неплотно закрывался. Менять по факту оказалось не на что! Что делать? Сын стоял и просил взять. Пришлось, потому что не хотела оставлять сына без подарка, а деньги мне не предложили.

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В этот же день стало ясно, что игрушка не работает. Опять пошли в магазин. Менять больше ни на что не хотела, а просила вернуть деньги. Вернуть отказались. Говорят, что после поломки это не положено. Но ведь механическая игрушка должна действовать не пять минут?

Возмущает то, что подарок был куплен не в дешёвом магазине, но за качество товара, оказывается, они не отвечают. Зачем магазин такие изделия закупает? Не хочется трепать себе нервы, а как отстоять права покупателя? Кто-то может сказать, что 36 рублей — не очень большие деньги. Но ведь и ребёнок остался без подарка…

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