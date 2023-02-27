В Слуцком районе в понедельник, 27 февраля, началась акция по мониторингу работы маршрутных такси. Инспекторы отдела ГАИ Слуцкого РОВД, а также сотрудники транспортной инспекции проверили маршрутки на соблюдение правил дорожного движения.

Со стороны ГАИ в рейде участвовали госавтоинспекторы Дмитрий Сытько и Александр Кондратеня, со стороны транспортной инспекции — ведущие специалисты регионального отдела автомобильного и весогабаритного контроля в Слуцке Андрей Вайтихович и Анатолий Пенязь.

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В первый день акции проверены 52 маршрутки. Выявлено 7 нарушений ПДД. Это:

трещины в лобовом стекле в зоне работы щёток очистителей со стороны водителя;

в одном случае — лишнее пассажирское кресло в салоне (16 вместо 15);

уровень износа шин выше допустимого.

Один перевозчик понёс ответственность за выпуск на линию транспорта с неисправностями, в дальнейшем это ждёт и остальных перевозчиков, у чьих автомобилей нашли нарушения. Акция по проверке маршруток продлится до 13 марта включительно.