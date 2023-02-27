Большая деревня… Что такое «весь Слуцк» и что нас объединяет

В городе каждый человек знаком только с определённым числом людей — это могут быть друзья, родственники, соседи, коллеги. Этот круг знакомых для каждого человека может быть разным, но обычно он составляет человек 400-500. Для каждого человека это его мир. То есть понятие «весь Слуцк» на самом деле – это множество «деревень» людей, которые знакомы друг с другом внутри, но мало представляют, что происходит в соседних «деревнях».

Если вы уверенно заявите, что какого-то человека или вас самих «знает весь Слуцк», — не обольщайтесь. Хорошо, если его знают 100, в лучшем случае 5000 человек.

Лифт

Так и получается, что даже ваш сосед по подъезду может жить в другом для вас Слуцке. А потом случаются такие ситуации: вы застряли в лифте, позвонили диспетчеру и надо скоротать время в разговоре с товарищем по «заключению». О чём можно поговорить, кроме погоды? О новостях. И вдруг вы обнаруживаете, что делитесь новостями словно из «параллельных Слуцков».

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Именно это случилось с двумя жителями дома №12 по улице Анастасии Слуцкой, в подъезде №3. Один – Сергей Чиж – поднимался на свой этаж, а Захар Иванович Поручейник из соседнего подъезда поднимался в гости к приятелю.

Мужчины были примерно одного возраста. Хоть Сергей Чиж и Захар Поручейник жили в одном доме, друг друга они практически не знали. Даже не знали, в одном ли доме живут.

Диспетчер сказала, что их «эвакуируют» из лифта минут через 15, потому что лифты стали сразу в нескольких домах. «Лифты — это как жизнь: то тебя поднимают, то опускают, — подумал Захар Иванович. — Придётся ждать».

Новости

— Какие новости в Слуцке? – чтобы скоротать время спросил Сергей Чиж, глядя на директорский (а значит, осведомлённый) вид Захара Ивановича. Тот и вправду был директором Слуцкой СПМК-778.

— Никаких. Люди работают, — скупо ответил директор. Он после проблем с сердцем вообще старался экономить энергию, подражая уличному освещению в Слуцке. И вообще, он считал, что, когда застреваешь в лифте с незнакомцем, лучше говорить о чём-то приятном. Например, о том, как здесь уютно, как дома в Слуцке.

— На Масленице что там было, чучело жгли?

— Снега не было, дождь был. Чучело не жгли, — сказал вслух директор и про себя подумал: «Мы же в 21 веке живём, мы себе нервы сжигаем. Зачем нам солома?»

— Понятно. Всё как обычно – уже не те зимы, что раньше. Я слышал, что на Масленице мангалов было мало, люди по 40 минут ждали шашлыка в очереди. А шашлыки были сырые, потому что их не успевали жарить – спешили.

— Не знаю, я возле блинов был. Дети с массовки под дождём два часа ждали, пока приедут гости. Блины на столах под целлофаном ждали гостей, дети косились на блины. Не знаю, или их покормили, но подвыпившие граждане точно закусили. Потом в Доме культуры прошло представление, и Слуцк стал культурной столицей.

— Какой культурной столицей? Это что такое? – Сергей Чиж впервые слышал об этом.

— Ты что, новостей не читаешь?

— Читаю. Про маршрутку под Смолевичами читал? И что маршрутчиков начнут проверять, читал. Причём тут они вообще? Ты ту дорогу видел?

— Да, про дороги я знаю, — осведомлённо ответил Захар Иванович.

— Так что там, в ДК, красиво на концерте было? Может, потом повторят где, чтобы люди увидели?

— Очень красиво было. Там красивая сценка была про историю Слуцка, и министр приезжал.

Большие деревни

— Слушаю я тебя, мы с тобой словно в разных Слуцках живём. Концерты какие-то, одним Масленица в пятницу, другим – в воскресенье.

— Как тебе сказать? Да. В общем-то Слуцк – это большая деревня. Я бы сказал, несколько больших деревень. Для кого-то даже нашей улицы Анастасии Слуцкой не существует. И люди между собой мало пересекаются. Каждый сам себе. Мало знаем, кто чем живёт.

— Работники ЖКХ знают. Они на каждом углу Слуцка, как пчёлки, трудятся.

— У них своя деревня. Вот поставь себя на место работника ЖКХ: в его деревне все жители гадят в самых невероятных местах, требуют залатать крышу, яму, дыру. Жалуются на ржавую воду из крана и текущую крышу. Ломают скамейки, разрисовывают стены, срывают замки, забивают канализацию… Это называется профессиональная деформация. У них свой круг. Может, они даже не знают, что есть случчане, которые на улицах выбрасывают мусор в урны, вовремя платят по счетам и даже сами убирают свои подъезды…

Потом знакомые поневоле поговорили про профессиональную деформацию и узкий круг общения таксистов, милиционеров, кондукторов в автобусах и что для медиков «весь Слуцк» — это «деревня» больных людей. Причём чаще – на голову!

Поиски общего

— Что-то мы с тобой философствуем. Кстати, я – Сергей, а тебя как?

— Захар Иванович.

— Вот скажи, Захар Иванович, но есть же между нами что-то общее, кроме того, что просто в Слуцке живём? Вы там на своих директорских концертах себе, а простые люди со своей жизнью живут себе. Вот София Слуцкая, религия там всякая – общее же?

— Атеист с тобой не согласится. И люди других религий тоже.

— Хорошо. Тогда точно – история!

Захар Иванович рассмеялся:

— У каждого своя история. Ты что, не видишь, как сейчас историю целых стран переписывают, границы меняют и сказки рассказывают. Я вообще от молодёжи слышал, что памятник Ленину – это памятник первому президенту СССР. Вот ты знаешь, кто такой Ольгерд Обухович?

— Нет.

— Много кто в Слуцке не знает. Есть люди, которые скажут: что это такое вообще, ваше прошлое?! Любая свинарка важнее, потому что она накормит вас салом здесь и сейчас! И в своей «деревне Слуцк» они будут правы.

— Умный ты. Ты кто вообще?

— Я директор одного предприятия, — скромно сказал Захар Иванович.

— А, тогда понятно, — многозначительно ответил Сергей Чиж. – Но вот что я тебе скажу, что у нас общего. В наших жилах течёт Случь!

— Не понял.

— Ты пьёшь воду из крана? Набираешь, чтобы накипятить? Чай, кофе делаешь?

— Да.

— Ну, твоё тело на 60% из воды. Наша кровь вообще – на 90%. Значит что? Из какой воды ты состоишь? Из той, что из реки и из подземных вод … У нас у всех, кто слуцкий, в жилах течёт Случь!

— Сергей, скажи, где ты работаешь?

— В водоканале.

— А, тогда понятно. А я думал, что Случь — это всего лишь река, а оказывается, это стиль жизни и состояние души! — засмеялся Захар Иванович.

Невольные знакомые услышали шум за дверями застрявшего лифта – их пришли вызволять. «Здравствуйте, извините, что так долго. Сейчас откроем», — послышался бодрый женский голос.

Случь

Сергей Чиж наконец-то добрался до квартиры. Он искренне считал, что Случь — это не просто то, что начинается в районе Воронецких болот.

Однажды он услышал в видео, что большая часть бактерий находится глубоко внутри Земли и это составляет почти половину всей живой массы нашей планеты. Все растения, грибы, животные и мы сами – всё это разнообразие ничтожно по сравнению с тем, что происходит где-то там, внизу. Эта жизнь существует очень давно — веками, тысячелетиями, миллионами лет. Он уверен, что вода из бассейна Случи, которая омывает эту подземную жизнь, потом попадает в наши реки, колодцы и подземные водоёмы. И мы её пьём.

«Ничего ты не понимаешь, директор. В наших жилах течёт Случь!» — пробормотал Сергей Чиж, словно всё ещё не вышел из лифта и нужно было завершить разговор.