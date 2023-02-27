В обеденный перерыв 16 февраля зашла в магазин №58 и стала свидетелем странной ситуации.



Стояла в очереди в кассу. Передо мной были две женщины, одна из них уже рассчитывалась. Подходит молодой парень и спрашивает у меня: «Девушка, может, вы можете меня пропустить без очереди? Опаздываю на стрижку». Я говорю: «Без проблем. Если женщина, которая стоит за мной, не против».

Женщина немного возмутилась, что у неё тоже обеденный перерыв, но, глянув на время, согласилась пропустить парня без очереди. Парень в знак благодарности предложил женщине: «Давайте куплю вам к обеду кофе, или шоколадку, или ещё что-то. Только скажите». Женщина отказалась.

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На кассе до сих пор рассчитывали всё ту же женщину. Было видно, что парень нервничал, что опоздает, и предложил оплатить товар женщин, стоявших перед ним. На что в ответ получил грубый ответ: «Я сама в состоянии за себя рассчитаться!»

Что меня поразило в этой ситуации…

Молодой, прилично одетый, вежливый парень. Видно, что сильно переживает, потому что опаздывает. Просит людей о помощи, готов купить что угодно в знак благодарности и даже заплатить за их товар… В ответ получает косые взгляды и невежливый тон. Почему? У нас не научились добром отвечать на добро? Или вообще не научились принимать добро? Ведь никто не говорит, что надо было тут же принимать шоколадку или оплату за свой товар, но можно же было вежливо, с улыбкой сказать ему: «Спасибо! Не надо! Я сама оплачу!».

Остался какой-то неприятный осадок после этого случая. Старшее поколение жалуется, что у нас пло­хая молодёжь, а сами не научились ценить добро и быть вежливыми.

P.S. Очень часто, покупая продукты в другом магазине, у входа встречаю мужчину, который постоянно просит у прохожих 50 копеек. И почему-то проходящие мимо люди отвечают ему с меньшей раздражительностью, чем в этой ситуации в магазине №58.

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