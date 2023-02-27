В Слуцкой милиции «Кур’еру» рассказали, что в Беларуси активизировались «продавцы»-мошенники в Instagram. Они создают аккаунты интернет-магазинов, которые работают по стопроцентной предоплате. Люди переводят им деньги, а товаров так и не дожидаются.

Чаще всего так «торгуют» одеждой и обувью. Вот список Instagram-аккаунтов, которые, по информации Слуцкой милиции, не высылали людям товары после предоплаты.

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На момент публикации некоторые из аккаунтов уже недоступны.

Одежда и обувь

room.dream.shop

leadershop.by

sklad_bomba.rb

bomba_mens

freeware_shop

sweet.moda_lady

Другое

appleciti.by — техника

re.cover.store — техника

rotang.belarus — мебель

mebel.store.by — мебель

steellinstrument — инструменты

bebutime.free — товары для новорожденных

ibabymotik.shop — искусственные ёлки

Милиция предупреждает: требование о полной предоплате на карту или электронный кошелёк — один из признаков, что «продавец» в соцсетях, вероятнее всего, мошенник. Будьте осторожны!