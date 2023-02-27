В Слуцкой милиции «Кур’еру» рассказали, что в Беларуси активизировались «продавцы»-мошенники в Instagram. Они создают аккаунты интернет-магазинов, которые работают по стопроцентной предоплате. Люди переводят им деньги, а товаров так и не дожидаются.
Чаще всего так «торгуют» одеждой и обувью. Вот список Instagram-аккаунтов, которые, по информации Слуцкой милиции, не высылали людям товары после предоплаты.
На момент публикации некоторые из аккаунтов уже недоступны.
Одежда и обувь
- room.dream.shop
- leadershop.by
- sklad_bomba.rb
- bomba_mens
- freeware_shop
- sweet.moda_lady
Другое
- appleciti.by — техника
- re.cover.store — техника
- rotang.belarus — мебель
- mebel.store.by — мебель
- steellinstrument — инструменты
- bebutime.free — товары для новорожденных
- ibabymotik.shop — искусственные ёлки
Милиция предупреждает: требование о полной предоплате на карту или электронный кошелёк — один из признаков, что «продавец» в соцсетях, вероятнее всего, мошенник. Будьте осторожны!