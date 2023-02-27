В воскресенье, 26 февраля, уже в 10 утра от центральной площади неслась бодрая музыка, по улицам города к этому месту стекались люди: с детьми, группами и поодиночке.

Через пару часов площадь заполнилась народом. На сцене выступали самодеятельные коллективы, иногда с очень «интересными» названиями, как коллектив пенсионеров «Беларуськалия» — «Одуванчики». Перед сценой под музыку танцевали стар и млад.

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Торговля была представлена очень скромно. Спрос был на рыбу и уху Краснослободского рыбхоза, на блины и шашлыки. После полудня спрос увеличился на семена лука: гуляй, но не забывай, что идёт весна и наступит дачный сезон.

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