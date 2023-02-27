На прошлой неделе в Слуцкую больницу за первичной медпомощью по поводу острых респираторных инфекций каждый день обращались до 145-150 человек. Доля детей составляла примерно 52,2%.

Для сравнения, в начале февраля тоже фиксировали до 145-150 человек в день. Из них доля детей была примерно 57,2%.

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В феврале выявили один случай гриппа, сообщает Слуцкий ЦГиЭ.

В Беларуси, в том числе и в Слуцке, продолжают регистрироваться сезонные уровни заболеваемости ОРИ, в том числе вызванные вирусами:

коронавирусы SARS-CoV-2,

риновирусы,

вирусы гриппа А/H1N1 («свиной» грипп),

гриппа В,

респираторно-синцитиальные вирусы,

метапневмовирусы,

бокапарвовирусы,

аденовирусы.

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