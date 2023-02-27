На прошлой неделе в Слуцкую больницу за первичной медпомощью по поводу острых респираторных инфекций каждый день обращались до 145-150 человек. Доля детей составляла примерно 52,2%.
Для сравнения, в начале февраля тоже фиксировали до 145-150 человек в день. Из них доля детей была примерно 57,2%.
В феврале выявили один случай гриппа, сообщает Слуцкий ЦГиЭ.
В Беларуси, в том числе и в Слуцке, продолжают регистрироваться сезонные уровни заболеваемости ОРИ, в том числе вызванные вирусами:
- коронавирусы SARS-CoV-2,
- риновирусы,
- вирусы гриппа А/H1N1 («свиной» грипп),
- гриппа В,
- респираторно-синцитиальные вирусы,
- метапневмовирусы,
- бокапарвовирусы,
- аденовирусы.
Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.