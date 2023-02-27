В марте белорусов ждут снижение ставки рефинансирования, налоговые декларации и запреты на вылов рыболовам.

Нас ожидает неделя с тремя выходными

В отличие от предыдущего года, в 2023-м всё прекрасно с количеством праздников, которые подарят белорусам дополнительные выходные. Во вторую неделю месяца большинство работников будут отдыхать три дня: в том числе в среду, 8 марта. При этом 7 марта рабочий день сокращается на 1 час как предпраздничный.

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Ставка рефинансирования

Пожалуй, одно из ключевых изменений. По решению Нацбанка с 1 марта снижается до 11%. Вместе с ней понижаются ставки по кредиту овернайт (до 12%) и по депозиту овернайт (до 10%). Вполне вероятно, что за снижением ключевой ставки подешевеют банковские кредиты.

Декларирование доходов

Завершается кампания по декларированию доходов физлицами за 2022 год — декларацию необходимо представить до 31 марта.

В налоговую подаётся декларация в следующих случаях:

если вы продали вторую квартиру в течение пяти лет, вторую машину (в течение года),

получили подарки от близких на сумму более 8078 рублей

или доходы от источников за пределами страны.

А уплатить налог (на основе поданной декларации) надо будет к 1 июня.

Подарки государственным служащим

С 1 марта в стране вступает в силу обновлённый закон «О борьбе с коррупцией».

Помимо того, что чиновники должны будут в декларации указывать данные о своих кредитах, им ограничивают возможность получать подарки — стоимость должна быть не более 20 базовых (сейчас это 740 рублей).

Можно будет охотиться на дичь

С 11 марта в Беларуси стартует весенний сезон охоты на пернатую дичь. Финиширует 14 мая. В этот период разрешено охотиться на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую, голубя сизого, цаплю серую, цаплю белую большую и др.

Подорожают некоторые виды сигарет

«Табак-инвест» повысит цены на 15 копеек на сигареты «Корона» (в том числе «Корона голубая», «Корона Gold» и т.д.), «Форт» (в том числе «Форт 7», «Форт слим»).

На 20 копеек подорожают LD Compact Lounge Special, Monte Carlo Red и Monte Carlo Blue, Camel Blue, Winston Super Slims Blue.

Дорожают Monte Carlo Evo Impulse, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver, Camel Compact Аctivate Purple, Camel Studio Sunny Mix. Разница — 25 копеек.

На 30 копеек вырастет цена на Camel Yellow, Camel Blue, Winston Classic, Winston Blue, Winston Compact Blue.

Отметим, что на большинство наименований сигарет цены с весны остаются прежними.

Обновится база «тунеядцев»

В начале марта должны обновиться базы не занятых в экономике граждан. Напомним, каждый квартал в Беларуси пересчитывают «тунеядцев» — людей, которые без уважительных причин не заняты в экономике. Граждане, попавшие в базу, платят по полным тарифам за газ, воду и отопление.

С 1 декабря 2022 года критерии попадания в список «тунеядцев» немного изменили. Например, ранее «тунеядцами» не считались отцы, воспитывающие ребёнка до 7 лет. В новой редакции указано, что «тунеядцами» в данном случае не являются только женщины.

Запрет рыболовам

С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Минской области установлен запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. Щука идёт на нерест одна из первых видов рыб. В период запрета случайно пойманный хищник должен быть отпущен в живом виде.

В случае незаконной добычи щуки нарушитель будет подвергнут наказанию в виде административного штрафа от 10 до 30 базовых величин (сейчас от 370 рублей до 1110 рублей) с конфискацией орудий добычи рыбы, а злостный нарушитель может быть привлечён и к уголовной ответственности.

Кроме того, напоминаем, что по 31 марта продолжается запрет на лов сома обыкновенного.

Каникулы у школьников

Стартуют 26 марта. Дети будут отдыхать 8 дней — по 2 апреля включительно.

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