Пока о Кремниевой долине пишут книги и снимают сериалы, Хельсинки без шума становится столицей мобильных игр. Сегодня в главном городе Финляндии представлены офисы 200 компаний, вместе образующих самую мощную ассоциацию мобильных разработчиков — IGDA. Об этом пишет BBC News.

В 2022 году мобильные игры принесли мировой экономике $92 миллиарда. Эта цифра могла быть куда меньше, если бы в конце прошлого века Министерство образования Финляндии не обратило внимание на зарождение демосцены — первой цифровой культуры в списке нематериального наследия ЮНЕСКО. Финны не стали делать акцент на торговле ресурсами, как поступили соседи, а взяли курс на цифру.

Что удивительно, с кодом тут знакомят даже детей. После школы они не стремятся сбежать за бугор — грант на разработку собственного проекта здесь получают с завидной регулярностью. Для этого даже не нужно закладывать дом и брать кредит: власти жадно охотятся за достойными идеями и при этом стараются дружить не только инди-проектами. Из гигантов первой сюда заехала Nokia, затем — студия Supercell, создавшая Clash of Clans. А недавно Netflix решил строить внутреннюю игровую студию с нуля именно здесь.