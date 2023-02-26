Мы с каждым годом выбрасываем всё больше мусора. Чтобы на полигоны его попадало меньше, отходы нужно направлять на переработку. Решить эту проблему помогает сортировка мусора. Myfin.by выяснял, готовы ли сегодня белорусы сортировать мусор и какие эко-привычки уже прижились.

Люди выбрасывают с годами всё больше мусора. Если в 2006 году на одного жителя Беларуси в среднем приходилось 280 кг бытовых отходов в год, то в 2022 году около 400 кг.

«При всём это неплохой показатель по сравнению с другими странами. Так, статистика Европейского союза показывает, что объём образования отходов у европейских стран в среднем составляет 492 килограмма. На этом фоне мы выглядим очень даже презентабельно», — считает начальник отдела обращения с отходами РНИУП «Бел НИЦ «Экология» Екатерина Ботян.

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Меняется с годами кардинально и состав мусора. Лет 30 назад мусорная корзина в основном состояла из остатков пищи, газет, стекла, старой одежды преимущественно из натурального текстиля. Сегодня состав корзины сильно изменился: это упаковка из разных видов пластика, пластмассовые вещи, упаковка из сложных многослойных материалов, старая одежда, обувь в основном из синтетических, смешанных материалов.

Также сегодня много электронной и электрической техники, всевозможных гаджетов, элементов питания

Что находится в ведре для мусора у белоруса

По словам Екатерины Ботян, мусорная корзина среднестатистического белоруса состоит из:

25% органические отходы;

15% бумага и картон;

10% полимерные отходы;

7% стекло;

6% потенциально опасные отходы (медицинские, остатки с вредным содержимым, аэрозольные баллоны;

5% древесина;

3% тетра-пак;

3% текстиль;

10% смешанные отходы.

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время вопрос отходов очень актуальный, он затрагивает жизнь каждого человека.

Вторресурсов собирается больше

Эксперты не устают повторять: важно осуществлять раздельный сбор коммунальных отходов с целью максимального извлечения вторичных материальных ресурсов. Ведь на переработку уходит только часть твёрдых коммунальных отходов, а остальное — на полигоны и свалки.

А что со вторресурсами в Беларуси?

«По итогам 2022 года уровень использования ТКО (твёрдые коммунальные отходы) по оперативной информации составил 32%. В стране собрано 802,65 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов», — поделился информацией заместитель директора ГУ «Оператора вторичных материальных ресурсов» Артём Шкрыль.

За 2022 год в стране собрано: отходов бумаги и картона — почти 403,87 тыс.тонн, стекла — 190,14 тыс тонн, полимерных отходов — 106,78 тыс тонн, изношенные шины — 58,95 тыс тонн, отработанные масла — 21,09 тыс тонн, отходы электрического и электронного оборудования — 21, 82 тыс. тонн.

В ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» отметили, что за 10 лет уровень использования твёрдых коммунальных отходов увеличился в 3 раза, с 10% до 32%. Наибольший прирост по сбору вторресурсов за 10 лет отмечается по таким видам как полимерные отходы — их сейчас собирают почти в 4 раза больше, чем в 2012 году, отходы стекла — в 3 раза больше.

Отходы электронного и электрического оборудования стали собирать как вид вторичных ресурсов в 2015 году и за это время их заготовка увеличилась более чем в 5 раз.

Эко-привычки белорусов

Результаты ряда исследований показывают, что белорусов экологические проблемы волнуют, и они предпринимают активные экологически ответственные действия. К примеру, согласно исследованию, проведённому несколько лет назад Институтом социологии НАН Беларуси, наиболее распространённым способом личного участия в поддержании и сохранении окружающей среды для белорусов является экономия воды и электроэнергии, а также раздельный сбор мусора.

Также выяснилось, что больше половины респондентов (58,9% и 57,1% соответственно) выбрасывают батарейки и изделия из пластмассы и ПЭТ в специализированные контейнеры; почти каждый второй (48,5%) поступает так же с бумагой, стекло раздельно выбрасывают 43,7% респондентов, энергосберегающие лампы — почти каждый третий белорус, принявший участие в исследовании. Чаще всего для сортировки мусора используются контейнеры возле дома.

Что с раздельным мусором?

Myfin попытались узнать, хватает ли в Минске контейнеров для раздельного сбора мусора и сколько их должно быть в каждом дворе.

Артём Шкрыль заметил, что сегодня 96% населения имеют возможность сортировать отходы, так как создана необходимая инфраструктура. Так, в стране установлено более 330 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, а в частном секторе организовываются специальные маршруты мусоровозов для сбора ВМР.

За комментарием Myfin также обратились в компанию «Спецкоммунавтотранс», которая занимается вывозом твёрдых и жидких коммунальных отходов в нескольких районах столицы.

«На наш взгляд, контейнеров в городе сегодня хватает. Нужно понимать, что их количество рассчитывается исходя из норматива образования КО, морфологического состава и периодичности их вывоза. Таким образом, после того, как были произведены расчёты, мы получили информацию, сколько контейнеров для раздельного мусора необходимо поставить возле каждого дома», — отметил главный инженер предприятия Андрей Хвин.

«Бывало и такое, что результаты мониторинга показывали, что для сбора пластика требуется установить не один, а к примеру, два контейнера, а для стекла и бумаги — по одному. То есть, согласно расчётам, мы либо увеличиваем количество контейнеров либо частоту вывоза мусора. Многое зависит и от сезонности. Так, зимой, особенно в период новогодних праздников, образуется больше стекла и картона, а летом — пластика», — рассказал специалист.

Мы также попросили прокомментировать Андрея Хвина ситуацию с звучавшими жалобами белорусов, которые отмечают, что часто приезжает один мусоровоз и собирает все разделенные отходы в один кузов.

«Забирать пластик, стекло и бумагу может одна машина, так как вторсырье всё равно везётся на досортировку, где мусор сортируют вручную. А вот смешивать вторсырье и смешанный мусор из чёрных баков считается нарушением», — отметил главный инженер «Спецкоммунавтотранс».

Занимаются ли сортировкой мусора белорусы?

Не секрет, что не все белорусы сортируют мусор. Немало тех, кто предпочитает выбрасывать отходы по старинке, то есть в один бак.

Андрей Хвин это подтвердил: «Если мы заглянем в контейнер для вторичных материальных ресурсов, то мы можем увидеть, что там может находиться что угодно».

Причина в использовании мусорных контейнеров не по назначению, по словам главного инженера, в безответственности некоторых людей.

«Возможно, такому человеку далеко или неудобно идти к контейнерам для раздельного сбора отходов, и поэтому ему проще выбросить всё в общий бак. Некоторые делают это принципиально: возле дома будут стоять на площадке контейнеры для вторичных отходов, но человек всё равно выбросит мусор в контейнер для смешанных», — рассказал специалист «Спецкоммунавтотранс». .

Мы наблюдали и такое: есть районы, где жители одних домов тщательно сортируют отходы, а жители других домов, причём расположенных рядом с первыми, не сортируют

«Поэтому заботиться об экологии и закладывать навык сортировки мусора нужно с детства, — считает Андрей Хвин. — Думаю, надо людей ещё больше информировать, рассказывать им, какие бывают отходы, что перерабатывается, а что нет».

Правила сортировки мусора для новичков

«Белорусы в целом становятся более сознательными в плане сортировки отходов, более экоответственными, в том числе и благодаря республиканской информационной кампании «Цель 99», которую мы уже поводим вот уже 8 лет. Возможно, у некоторых остаётся предубеждение, что сортировать отходы — это слишком сложно, нужно знать много правил, разбираться в пластике, хитростях маркировки», — заметила главный специалист по информационной работе ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Светлана Мацкевич.

По её словам, правила на самом деле просты, да и начать можно с малого.

«Не выбрасывать хотя бы ПЭТ-бутылки, макулатуру и стекло вместе с обычным мусором, а отнести в нужный бак. В любом случае содержимое контейнеров для вторичных ресурсов отвозится на сортировочные линии. Не нужно бояться сделать ошибку, думать, что вы неправильно что-то отсортируете. Неправильно — это не сортировать вообще. Любое усилие по сортировке, по сокращению отходов упаковки — это небольшой, но очень важный шаг», — резюмировала Светлана Мацкевич.

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