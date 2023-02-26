Беларусь заняла третье место по рейтингу стоимости такси

Аналитики Energyprom (Казахстан) изучили базу данных Numbeo, в которой отражена стоимость проезда в такси в разных государствах мира, пишет Myfin.

Оказалось, что самые низкие цены на услуги такси в расчёте на 1 километр по стандартному тарифу (данные Numbeo на 14 февраля 2023 года) были зафиксированы в Египте ($0,16).

На втором месте расположился Пакистан ($0,19), а на третьей позиции — Республика Беларусь ($0,20).

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Из стран бывшего СССР в первую десятку рейтинга вошли Армения и Узбекистан (по $0,26), а также Украина, Молдова и Россия (по $0,27). Более дорогими оказались услуги такси в Казахстане ($0,44) и в Азербайджане ($0,59).

Стоимость такси (в расчёте на 1 км по стандартному тарифу) в других государствах была следующей:

Китай – $0,36;

Турция – $0,48;

Польша – $0,65;

Латвия – $0,75;

Грузия – $0,76;

Эстония – $0,86;

Мексика – $1,09;

Израиль – $1,13;

Чехия – $1,31;

США – $1,68;

Новая Зеландия – $1,94;

Дания – $2,15.

Самые высокие цены были отмечены в Швейцарии ($4,25), в Кувейте ($3,27) и на Ямайке ($3,26).

От редакции

Рейтинг не учитывает уровень доходов населения и какую долю в нём составляет поездка.