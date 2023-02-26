Аналитики Energyprom (Казахстан) изучили базу данных Numbeo, в которой отражена стоимость проезда в такси в разных государствах мира, пишет Myfin.

Оказалось, что самые низкие цены на услуги такси в расчёте на 1 километр по стандартному тарифу (данные Numbeo на 14 февраля 2023 года) были зафиксированы в Египте ($0,16).

На втором месте расположился Пакистан ($0,19), а на третьей позиции — Республика Беларусь ($0,20).

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Беларусь заняла третье место по рейтингу стоимости такси

Из стран бывшего СССР в первую десятку рейтинга вошли Армения и Узбекистан (по $0,26), а также Украина, Молдова и Россия (по $0,27). Более дорогими оказались услуги такси в Казахстане ($0,44) и в Азербайджане ($0,59).

Стоимость такси (в расчёте на 1 км по стандартному тарифу) в других государствах была следующей:

  • Китай – $0,36;
  • Турция – $0,48;
  • Польша – $0,65;
  • Латвия – $0,75;
  • Грузия – $0,76;
  • Эстония – $0,86;
  • Мексика – $1,09;
  • Израиль – $1,13;
  • Чехия – $1,31;
  • США – $1,68;
  • Новая Зеландия – $1,94;
  • Дания – $2,15.

Самые высокие цены были отмечены в Швейцарии ($4,25), в Кувейте ($3,27) и на Ямайке ($3,26).

От редакции

Рейтинг не учитывает уровень доходов населения и какую долю в нём составляет поездка.