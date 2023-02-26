Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. В 15 выпуске посещаем Ошмянский район, где просто нереальное количество достопримечательностей. Пока что остановимся на двух агрогородках и районном центре: на первый раз можно отправиться по такому маршруту. Даже так вы закроете несколько мест из топ-100 красот Беларуси.

СПРАВКА. Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Сегодня мы отправимся с вами в поездку по нескольким деревням одного из самых недооцененных туристических районов в Беларуси — Ошмянщины. Заедем и в сами Ошмяны, но акцент сделаем на менее раскрученных местах, которые можно смело заносить в топ-100 достопримечательностей страны: Боруны и Жупраны.

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Если эти названия вам ничего не говорят, то не переживайте — настало самое время познакомиться с пока ещё нераспиаренной красотой.

То, зачем все едут в Боруны — это необычный и внушительный по размеру костёл Святых Петра и Павла. Идеальное расположение в центре агрогородка, большая парковка под стать габаритам костела, потрясающее место, чтобы сразу начинать заполнять ваш смартфон фотографиями, а не бегать и искать лучшее место для кадра.

Ха, да тут уже стоит Мерседес, который мы видели в одной из наших остановок буквально меньше часа назад на пути сюда в Воложинском районе в Богданово и Вишнево. Почти в каждой поездке на авто ты встречаешь другую машину, которая едет по такому же маршруту. Всё-таки в интернете полно готовых планов путешествий, поэтому я уже давно не удивляюсь, когда встречаю одно и то же авто, следующее по пятам в нескольких туристических местах. Никакой погони, просто выбрали в этот день почти одинаковый маршрут.

А «почти», но не одинаковый, потому что я стараюсь всегда разбавлять составленные кем-то заготовки своими вкраплениями: новая локация, неизвестное место – вот ты уже и потерял другие авто из виду.

А костёл в Борунах помимо своей асимметричности, почтенного возраста (уже перевалило за 250 лет) и необычного цвета примечателен ещё и тем, что находится он прямо на территории бывшего базилианского монастыря. А он, в свою очередь, ненамного младше костёла!

Конечно, внешний вид монастыря, от которого остался главный корпус, уступает красоте костёла. Прежде всего, монастырь не восстановлен, да и реконструкцией тут дело не пахнет. Впрочем, если сравнивать с другими зданиями, перешагнувшими рубеж в два столетия, униатский монастырь выглядит бодрячком. В общем, насладимся двумя достопримечательностями в одном месте!

В Борунах есть также мемориал экипажу самолета «Илья Муромец». Во время Первой мировой войны в 1916 году немцами был сбит самолет, все 4 лётчика погибли. Один из них, кстати, стал первым азербайджанцем, который был военным лётчиком.

Следующей точкой маршрута стали Жупраны. Это ещё один агрогородок в Ошмянском районе, где находится ещё один костёл, который называется … Святых Петра и Павла. Стоп, а мы точно не в Борунах, если почти все названия совпадают? Не волнуйтесь, Жупраны совсем другие!
  • Во-первых, костёл здесь моложе: построен «лишь» в 1875 году.
  • Во-вторых, вместо монастыря на территории костела есть интересная плебания.
    Наконец.
  • В-третьих, именно в Жупранах находится могила Франциска Богушевича, он же Мацей Бурачок. Как говорится на табличке камня словами нашего поэта Леонида Дранько-Майсюка: «Францішак Багушэвіч аткрыў усюму свету цэлую нацыю, сказаўшы аб тым, што есць беларуская мова…»

Могу с абсолютной уверенностью сказать, что оба костёла в Жупранах и Борунах точно можно занести в условный список топ-100 лучших достопримечательностей Беларуси!

Боруны:

Прыгоды слуцака, Боруны

Прыгоды слуцака, Боруны

Прыгоды слуцака, Боруны

Прыгоды слуцака, Боруны

Прыгоды слуцака, Боруны

Прыгоды слуцака, Боруны

Прыгоды слуцака, Боруны

Прыгоды слуцака, Боруны

Прыгоды слуцака, Боруны

Прыгоды слуцака, Боруны

Жураны:

Прыгоды слуцака, Жураны

Прыгоды слуцака, Жураны

Прыгоды слуцака, Жураны

Прыгоды слуцака, Жураны

Прыгоды слуцака, Жураны

Прыгоды слуцака, Жураны

Ошмяны:

Прыгоды слуцака, Ошмяны

Прыгоды слуцака, Ошмяны

Прыгоды слуцака, Ошмяны

Прыгоды слуцака, Ошмяны

Прыгоды слуцака, Ошмяны

Прыгоды слуцака, Ошмяны

Прыгоды слуцака, Ошмяны