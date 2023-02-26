Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. В 15 выпуске посещаем Ошмянский район, где просто нереальное количество достопримечательностей. Пока что остановимся на двух агрогородках и районном центре: на первый раз можно отправиться по такому маршруту. Даже так вы закроете несколько мест из топ-100 красот Беларуси.

СПРАВКА. Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Сегодня мы отправимся с вами в поездку по нескольким деревням одного из самых недооцененных туристических районов в Беларуси — Ошмянщины. Заедем и в сами Ошмяны, но акцент сделаем на менее раскрученных местах, которые можно смело заносить в топ-100 достопримечательностей страны: Боруны и Жупраны.

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Если эти названия вам ничего не говорят, то не переживайте — настало самое время познакомиться с пока ещё нераспиаренной красотой.

То, зачем все едут в Боруны — это необычный и внушительный по размеру костёл Святых Петра и Павла. Идеальное расположение в центре агрогородка, большая парковка под стать габаритам костела, потрясающее место, чтобы сразу начинать заполнять ваш смартфон фотографиями, а не бегать и искать лучшее место для кадра.

Ха, да тут уже стоит Мерседес, который мы видели в одной из наших остановок буквально меньше часа назад на пути сюда в Воложинском районе в Богданово и Вишнево. Почти в каждой поездке на авто ты встречаешь другую машину, которая едет по такому же маршруту. Всё-таки в интернете полно готовых планов путешествий, поэтому я уже давно не удивляюсь, когда встречаю одно и то же авто, следующее по пятам в нескольких туристических местах. Никакой погони, просто выбрали в этот день почти одинаковый маршрут.

А «почти», но не одинаковый, потому что я стараюсь всегда разбавлять составленные кем-то заготовки своими вкраплениями: новая локация, неизвестное место – вот ты уже и потерял другие авто из виду.

А костёл в Борунах помимо своей асимметричности, почтенного возраста (уже перевалило за 250 лет) и необычного цвета примечателен ещё и тем, что находится он прямо на территории бывшего базилианского монастыря. А он, в свою очередь, ненамного младше костёла!

Конечно, внешний вид монастыря, от которого остался главный корпус, уступает красоте костёла. Прежде всего, монастырь не восстановлен, да и реконструкцией тут дело не пахнет. Впрочем, если сравнивать с другими зданиями, перешагнувшими рубеж в два столетия, униатский монастырь выглядит бодрячком. В общем, насладимся двумя достопримечательностями в одном месте!

В Борунах есть также мемориал экипажу самолета «Илья Муромец». Во время Первой мировой войны в 1916 году немцами был сбит самолет, все 4 лётчика погибли. Один из них, кстати, стал первым азербайджанцем, который был военным лётчиком.

Следующей точкой маршрута стали Жупраны. Это ещё один агрогородок в Ошмянском районе, где находится ещё один костёл, который называется … Святых Петра и Павла. Стоп, а мы точно не в Борунах, если почти все названия совпадают? Не волнуйтесь, Жупраны совсем другие!

Во-первых, костёл здесь моложе: построен «лишь» в 1875 году.

Во-вторых, вместо монастыря на территории костела есть интересная плебания.

Наконец.

Наконец. В-третьих, именно в Жупранах находится могила Франциска Богушевича, он же Мацей Бурачок. Как говорится на табличке камня словами нашего поэта Леонида Дранько-Майсюка: «Францішак Багушэвіч аткрыў усюму свету цэлую нацыю, сказаўшы аб тым, што есць беларуская мова…»

Могу с абсолютной уверенностью сказать, что оба костёла в Жупранах и Борунах точно можно занести в условный список топ-100 лучших достопримечательностей Беларуси!

Боруны:

Жураны:

Ошмяны: