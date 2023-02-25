Снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года»

Naked-science.ru
-
0

Недавно были подведены итоги и объявлены победители конкурса «Подводный фотограф 2023 года». Представленные ниже снимки были выбраны лучшими среди более 6000 работ, присланных на конкурс со всех уголков земного шара. Пишет Naked-science.

Хобот слона, Пхукет, Таиланд, снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года»
Хобот слона, Пхукет, Таиланд / ©Suliman Alatiqi

 

снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года», амазонский розовый дельфин
Снимок абсолютного победителя, американки Кэт Чжоу, изображен амазонский розовый дельфин / ©Kat Zhou

 

Реклама
Пара кокосовых осьминогов (Amphioctopus marginatus) занимается любовью (спариваются), снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года»
Пара кокосовых осьминогов (Amphioctopus marginatus) занимается любовью (спариваются) / ©Yury Ivanov

 

Рой мелких рыб и касатка, снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года»
Рой мелких рыб и касатка / ©Andy Schmid

 

Подводный пейзаж, снято в морской заповедной зоне меловых скал Нидлс у острова Уайт в проливе Ла-Манш, снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года»
Подводный пейзаж, снято в морской заповедной зоне меловых скал Нидлс у острова Уайт в проливе Ла-Манш / ©Theo Vickers

 

Мичманы — глубоководные рыбы, снято на острове Ванкувер, снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года»
Мичманы — глубоководные рыбы, снято на острове Ванкувер, Канада / ©Shane Gross

 

Горбатый кит умирает медленной и мучительной смертью после того, как его хвост запутался в веревках и буях, снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года»
Горбатый кит умирает медленной и мучительной смертью после того, как его хвост запутался в веревках и буях / ©Alvaro Herrero Lopez-Beltran

 

Одномоторный самолет времен Второй мировой войны, F8F-1 Bearcat, снято в Пойнт-Лома, Калифорния, снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года»
Одномоторный самолет времен Второй мировой войны, F8F-1 Bearcat, снято в Пойнт-Лома, Калифорния / ©Brett Eldridge

 

Скаты, снимки победителей конкурса «Подводный фотограф 2023 года»
Скаты / © J. Gregory Sherman