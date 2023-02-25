В Беларуси орденом Матери наградили 206 жительниц всех областей и Минска, сообщает пресс-служба президента.

Среди матерей, которые родили и воспитывают пять и более детей, — две случчанки:

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Марина Канапацкая ‚ инженер по качества филиала «Дорожно-эксплуатационное управление №64» РУП «Минскавтодор-Центр»;

‚ инженер по качества филиала «Дорожно-эксплуатационное управление №64» РУП «Минскавтодор-Центр»; Лидия Хролович‚ бригадир производственной бригады в животноводстве филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

Торжественная церемония награждения пройдёт в Минске 7 марта, рассказала «Кур’еру» Марина Канапацкая.