В Беларуси орденом Матери наградили 206 жительниц всех областей и Минска, сообщает пресс-служба президента.

Среди матерей, которые родили и воспитывают пять и более детей, — две случчанки:

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  • Марина Канапацкаяинженер по качества филиала «Дорожно-эксплуатационное управление №64» РУП «Минскавтодор-Центр»;
  • Лидия Хроловичбригадир производственной бригады в животноводстве филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

Торжественная церемония награждения пройдёт в Минске 7 марта, рассказала «Кур’еру» Марина Канапацкая.