В соцсетях зарегистрировано около 45% жителей страны, а самые популярные сети — TikTok и Instagram. Такие данные приводятся в ежегодном отчёте DataReportal.

В начале 2023 года в Беларуси насчитывалось 8,27 млн интернет-пользователей, а проникновение интернета составляло 86,9%. Количество пользователей Сети с 2022 по 2023 год сократилось на 26 тыс. (на 0,3%), а 13,1% населения вообще не пользуется интернетом.

Как отмечают аналитики DataReportal, число пользователей социальных сетей в Беларуси превысило 4,27 млн, что составляет 44,9% общей численности населения. Из них 56,2% — женщины, 43,8% — мужчины.

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Любопытны также данные аналитиков о популярности отдельных соцсетей в Беларуси. Так, например, у TikTok самая массовая белорусская аудитория — 4,27 млн человек в возрасте от 18 лет и старше. На втором месте — Instagram (3,4 млн). Далее идут LinkedIn (800 тыс. пользователей), Facebook (662,8 тыс.) и Twitter (230,9 тыс.).

Из других любопытных данных, приведённых в отчёте, можно выделить рост скорости интернет-соединения, которая в мобильной сети в прошлом году составляла в среднем 11,71 Мбит/с, а в фиксированной — 50,27 Мбит/с.

DataReportal также приводит статистику по рынку мобильной связи в Беларуси: количество подключений на начало 2023 года — 11,55 млн, что составляет 121,3% общей численности населения. При этом отмечается, что количество мобильных подключений в Беларуси за прошлый год сократилось на 109 тыс. (на 0,9%).

Ранее в Минсвязи рассказали о развитии интернет-доступа, технологий мобильной связи и других цифровых сервисов в Беларуси.