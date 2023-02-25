Испания официально стала первой страной в Европе, где женщины могут брать выходные на время месячных. Чтобы взять такой мини-отпуск в «эти дни», достаточно будет позвонить начальнику, пишет Politico.

Испания закрепила эту практику на государственном уровне. Законопроект был принят 185 голосами против 154 при троих воздержавшихся. Голосование — это победа социалистического правительства Педро Санчеса, преодолевшего внутренние разногласия внутри его собственной партии.

Законопроект, принятый 16 февраля, является частью пакета законов, направленных на облегчение доступа к абортам в государственных больницах.