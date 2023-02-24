В масленичную неделю «Кур’ер» посмотрел, сколько стоят сковородки в Слуцке. Поискали самую дешёвую и самую дорогую. Что получилось.

Выбор сковородок в Слуцке есть, но в основном — с антипригарным покрытием. Продаются маленькие для блинов и большие с высокими бортиками и двойными ручками. А вот чугунные попались только в одном магазине. Как ни странно, но они были не белорусского, а украинского производства. Цена — от 33 до 38 рублей. Как тут не вспомнить слуцкие сковородки, которые многие до сих пор используют дома.

скали в Слуцке самую дешёвую и самую дорогую сковородки. Разница - 321 рубль
Фото: Екатерина Смирнова

Про дешёвые

Самой дешёвой из тех, что нам попалась, оказалась блинная сковородка за 9 рублей.

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скали в Слуцке самую дешёвую и самую дорогую сковородки. Разница - 321 рубль

Обычная сковорода стоила 12 рублей 90 копеек.

скали в Слуцке самую дешёвую и самую дорогую сковородки. Разница - 321 рубль

Про дорогие

Самая дорогая сковорода, которая нам попалась, стоила 330 рублей 90 копеек, несмотря на красный ценник. Одна покупательница возле этого изделия не удержалась и воскликнула: «Цена просто космическая!»

скали в Слуцке самую дешёвую и самую дорогую сковородки. Разница - 321 рубль