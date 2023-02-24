В масленичную неделю «Кур’ер» посмотрел, сколько стоят сковородки в Слуцке. Поискали самую дешёвую и самую дорогую. Что получилось.

Выбор сковородок в Слуцке есть, но в основном — с антипригарным покрытием. Продаются маленькие для блинов и большие с высокими бортиками и двойными ручками. А вот чугунные попались только в одном магазине. Как ни странно, но они были не белорусского, а украинского производства. Цена — от 33 до 38 рублей. Как тут не вспомнить слуцкие сковородки, которые многие до сих пор используют дома.

Про дешёвые

Самой дешёвой из тех, что нам попалась, оказалась блинная сковородка за 9 рублей.

Реклама

Обычная сковорода стоила 12 рублей 90 копеек.

Про дорогие

Самая дорогая сковорода, которая нам попалась, стоила 330 рублей 90 копеек, несмотря на красный ценник. Одна покупательница возле этого изделия не удержалась и воскликнула: «Цена просто космическая!»