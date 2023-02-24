Один из любимых славянских праздников — Масленица. Масленичная неделя началась  в понедельник и завершится в воскресенье, 26 февраля. Случчанки разных возрастов рассказали, пекут ли они блины на Масленицу.

Немного о традициях Масленицы

По традиции первые три дня недели принято заниматься домашними делами. В середине Масленичной недели зять ходит к тёще на блины. С четверга начинается Широкая Масленица, и заниматься хозяйством считалось дурной приметой. В пятницу зятю было положено принимать тёщу. В субботу — «золовкины посиделки», девушки собирались пообщаться за угощеньем. Самый важный день — воскресенье. Днём было принято ходить в баню, а вечером собираться на площади и сжигать чучело Масленицы. А пепел нужно рассеять по полям, чтобы был хороший урожай.

Лариса: «Блинчики — это маленькие солнышки»

Случчанки рассказали, пекут ли они дома блины на Масленицу. Фото

Реклама

«Обязательно буду печь блины, потому что Масленица — это всегда встреча с весной. Весна — это радость, то, что пришло солнышко, а блинчики — это маленькие солнышки, которые украшают нашу жизнь!»

Татьяна: «Больше любят сырники»

Случчанки рассказали, пекут ли они дома блины на Масленицу. Фото

«Блины специально для Масленицы не пеку, но так совпало, что как раз сегодня запланировала. Блины пеку не так часто, потому что в моей семье больше любят сырники».

Наталья: «Будем есть со сметаной…»

Случчанки рассказали, пекут ли они дома блины на Масленицу. Фото

«Я работаю в детском саду. Масленица — замечательный праздник. Блины печём всю неделю. Будем печь специально, есть со сметаной, с салом. Будем готовить мачанку!»

 