Один из любимых славянских праздников — Масленица. Масленичная неделя началась в понедельник и завершится в воскресенье, 26 февраля. Случчанки разных возрастов рассказали, пекут ли они блины на Масленицу.

Немного о традициях Масленицы

По традиции первые три дня недели принято заниматься домашними делами. В середине Масленичной недели зять ходит к тёще на блины. С четверга начинается Широкая Масленица, и заниматься хозяйством считалось дурной приметой. В пятницу зятю было положено принимать тёщу. В субботу — «золовкины посиделки», девушки собирались пообщаться за угощеньем. Самый важный день — воскресенье. Днём было принято ходить в баню, а вечером собираться на площади и сжигать чучело Масленицы. А пепел нужно рассеять по полям, чтобы был хороший урожай.

Лариса: «Блинчики — это маленькие солнышки»

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«Обязательно буду печь блины, потому что Масленица — это всегда встреча с весной. Весна — это радость, то, что пришло солнышко, а блинчики — это маленькие солнышки, которые украшают нашу жизнь!»

Татьяна: «Больше любят сырники»

«Блины специально для Масленицы не пеку, но так совпало, что как раз сегодня запланировала. Блины пеку не так часто, потому что в моей семье больше любят сырники».

Наталья: «Будем есть со сметаной…»

«Я работаю в детском саду. Масленица — замечательный праздник. Блины печём всю неделю. Будем печь специально, есть со сметаной, с салом. Будем готовить мачанку!»