В пятницу, 24 февраля, в Слуцке отмечают Масленицу. «Кур’ер» посмотрел цены на шашлык и блины.

Что сколько стоит

Шашлык из свинины (100 г) — от 3 рублей до 3,56 рубля;

шашлык из птицы (100 г) — 1,7 рубля;

колбаски (100 г) — 2,63 рубля;

дрожжевые блины (1 кг) — 6,59 рубля;

свежеиспечённый блин — 0,95 рубля;

курица, фаршированная блинами — 20,57 рубля за кг;

блинчики с мясным фаршем — 1,55 рубля;

блинчики с яблочным фаршем — 1,13 рубля;

блинчики с ветчиной и сыром — 1,16 рубля;

блинчики с творогом — 2,01 рубля.

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Напомним, что сегодня Слуцк официально станет культурой столицей Беларуси, а заодно отметит Масленицу. Программа — здесь.

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