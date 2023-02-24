Оперативники уголовного розыска столичного Советского РУВД задержали 16-летнего парня за совершение мошеннических действий. Об этом пишет Telegram-канал «Милиция Минска».

Школьник подозревается в том, что за 40 рублей в одном из секонд-хендов приобрёл мужское худи. Потом он к этой одежде пришил лейбл известной торговой марки, разместил в одной из соцсетей объявление о продаже — за 280 рублей.

Подделку купил другой подросток — из Осиповичей. Он получил посылку с «фирменным» худи, обнаружил обман и обратился в милицию.

Реклама

В отношении подростка из Минска возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества.