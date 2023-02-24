На этой неделе герои публикаций «Кур’ера» — учащийся Слуцкого государственного колледжа, который разработал мобильное приложение-агрегатор, и продавец со Слуцкого рынка, которая торгует консервированными овощами.

Денис Максимов

Денис Максимов — учащийся Слуцкого государственного колледжа, который прошёл отбор в номинации молодёжного проекта «100 идей для Беларуси». Парень разработал мобильное приложение «Салют» — комплекс сервисов в одной платформе. Разработка служит для создания и ведения общих коммуникабельных потоков внутри города, страны и окружения, в котором находится пользователь.

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Все местные новости и сервисы в одном приложении. Парень из Слуцка прошёл в финал конкурса «100 идей для Беларуси»

Тамара Ивановна

Тамара Ивановна — случчанка, которая продаёт на рынке соленья из овощей собственного производства. Она начала торговать в 90-е после гибели мужа, чтобы кормить детей. Сейчас дочь Татьяна помогает ей торговать. Рецепты солений выработались свои из многолетней практики. «Капуста очень вкусная, листочки нежные, всё своими руками, — говорит Тамара Ивановна. — Есть и то, что требует времени, например, чеснок мочёный нужно готовить три месяца».