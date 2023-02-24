Почему я хочу рассказать продолжение истории с капитальным ремонтом в нашем доме? Потому что это наглядно показывает, что собрания жильцов решают одно, а кто-то там делает совсем другое.

Напомню, что дому №172 по ул. Социалистической перевалило за 40 лет и капремонта никогда не было. Конечно, жильцы очень ждут его. Если не сделают сейчас, то все прорехи потом никто латать не будет, скажут: «У вас же был капремонт!»

Вчера, почти через год после первого собрания, жильцов опять позвали. Было порядка пяти официальных лиц, в том числе директор ЖЭУ-3, производитель работ, заказчик и прочие. Один из них начал перечислять, что будет сделано. Когда он дошёл до пункта ремонта фасада, женщина одна сразу спросила: «Так а что, фасад утеплять не будут?». В прошлый раз именно утепления фасадов и крыши требовали жильцы. И внесли этот пункт в протокол собрания.

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Он ответил: «Нет!». Мало того, даже утепление торцов не предусмотрели. Вместо этого мы узнали, что планируется обшивать балконы металлопрофилем, но мы этого не заказывали! С балконами вообще интересно: у многих они уже обшиты. То есть деньги высвободятся, если хозяева откажутся переделывать (о такой возможности нам сказали). Жильцы сказали перенаправить деньги на тротуарную плитку (отмечу, что протокола собрания никто не вёл, никто нигде не расписывался).

Все возмущались, что будут капитально ремонтировать подвалы, обшивать, изолировать тепловые узлы, там менять трубы, но ведь это подсобные помещения! А людей волнует тепло и комфорт жилья! Те работы, которые предлагали жильцы (утепление фасадов и крыши, замена мусоропроводов, канализационных стояков) в перечень работ не внесли. «Подвалы — хорошо, а в квартирах лучше-то не будет!» — подытожила одна дама.

Ещё нам сказали, что провели предварительно обследование, на основе которого сделали заключение, что нужно делать. Но они побывали только в 70 с небольшим квартирах, а в доме их 216! Женщины стали показывать фотографии на телефонах с почерневшими сырыми стенами и говорили, что зимой никто замеров, промерзают ли стены, не делал.

Как говорится, факты — упрямая вещь! В соседних домах — №168 и №170 — утепление стен сделали, хотя лет им меньше и состояние было лучше. У №168 также сделали и придомовую территорию, и тротуары. А нам почему-то не положено.

Все лица, которые пришли на встречу, повторяли как заклинание: «Что мы можем делать? От нас ничего не зависит». На вопросы жильцов, кто же тогда представляет наши интересы, кто решает вопрос с утеплением стен, пожимали плечами. И это вызвало ещё одну волну возмущения. Шумели: «Зачем вы пришли? Для галочки, отчитаться, что провели собрание?».

В итоге на собрании не согласились с предложенным перечнем. Жильцы решили обратиться в прокуратуру и Комитет госконтроля, чтобы всё проверили.

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