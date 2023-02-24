В пятницу, 24 февраля, в городском Доме культуры проходит торжественная церемония присвоения Слуцку звания «Культурная столица 2023», а ещё — концерт. На праздник приехал министр культуры Анатолий Маркевич.

Слуцк, министр культуры, Гога, Маркевич
Слева направо: Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, и Анатолий Маркевич, министр культуры. Фотографии: Ольга Паздерина

Слуцк, министр культуры, Гога, Маркевич

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Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

Слуцк

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