Снова ДТП с маршруткой, 11 пострадавших. Машина столкнулась с трактором

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Фотографии: t.me/uvdmogilev

В пятницу, 24 февраля, в 9.35 в Могилёвской области на трассе Бобруйск-Глуск столкнулись маршрутка и трактор, сообщила пресс-служба Минздрава.

По предварительным данным областного центра экстренной медпомощи Могилёвской области, пострадали 10 взрослых человек и один ребёнок. Погибших нет.

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С пострадавшими работают пять бригад «скорой» Бобруйской СМП. Оказывается предварительная медпомощь, при необходимости пострадавшие будут госпитализированы.

Как сообщило УВД Могилёвского облисполкома, авария произошла в Бобруйском районе, на 14-м км автодороги Р-55.

47-летний водитель трактора, по предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу 40-летнему водителю микроавтобуса Volkswagen, который перевозил 20 пассажиров.

В результате столкновения предварительно пострадали 4 женщины, они госпитализированы. В микроавтобусе пассажиров сверх установленного количества не было.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, днём на трассе под Смолевичами произошла крупнейшая авария в истории Беларуси. В результате лобового столкновения маршрутки с самосвалом погибли 11 человек, ещё 9 человек пострадали.

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