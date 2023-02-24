В пятницу, 24 февраля, на протяжении дня в отделении почтовой связи №9 в Слуцке можно сделать специальное памятное гашение конверта с маркой «Слуцк — культурная сталіца Беларусі 2023 года».

Об этом «Кур’еру» сообщили в пресс-службе «Белпочты». Это могут сделать все желающие. А торжественное гашение пройдёт в городском Доме культуры во время праздника.

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Корреспондент «Кур’ера» отправилась на почту, чтобы сделать спецгашение нового конверта с маркой. Он стоит 93 копейки. В эту стоимость входит и оправка письма. Дополнительная марка для этого не нужна.

СПРАВКА. Специальное гашение, сокращённо спецгашение, — почтовое гашение, специально организуемое ведомством почтовой связи в честь выдающегося события или памятной даты.

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