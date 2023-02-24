Слуцк афіцыйна стаў «Культурнай сталіцай Беларусі 2023». Што было ў ГДК

Аддзел навін
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Слуцкі ГДК, 24 лютага. Кіраўніцтву Слуцкага раёна ўрачыста ўручылі сертыфікат Міністра культуры Беларусі Анатоля Маркевіча, «Слуцк — культурная сталіца Беларусі 2023 года». Вось некалькі фота з мерапрыемства.

 

Слуцк афіцыйна стаў "Культурнай сталіцай Беларусі 2023". Што было ў ГДК
Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Анатоль Маркевіч прымае сёння ўдзел ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця рэспубліканскай акцыі «Слуцк — культурная сталіца Беларусі 2023». Фота: тэлеграм-канал газеты Мінская праўда

Слуцк афіцыйна стаў "Культурнай сталіцай Беларусі 2023". Што было ў ГДК

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Слуцк афіцыйна стаў "Культурнай сталіцай Беларусі 2023". Што было ў ГДК
Падчас прадстаўлення. Фота: тэлеграм-канал Міністэрства культуры РБ
Слуцк афіцыйна стаў "Культурнай сталіцай Беларусі 2023". Што было ў ГДК
Міністр культуры Анатоль Маркевіч прыняў удзел у цырымоніі спецыяльнага памятнага гашэння канверта з маркай «Слуцк — культурная сталіца Беларусі 2023 года».
Слуцк афіцыйна стаў "Культурнай сталіцай Беларусі 2023". Што было ў ГДК
Фота: тэлеграм-канал Міністэрства культуры РБ
Слуцк афіцыйна стаў "Культурнай сталіцай Беларусі 2023". Што было ў ГДК
Нашая рэканструкцыя цэнтра Слуцка канца XIX стагоддзя настолькі добрая, што яе выкарыстоўваюць проста мноства ўстаноў Случчыны. Выкарыстоўвалі яе і падчас гэтага мерапрыемства (скрыншот з відэа, рэкаструкцыя газеты “Кур’ер”, аўтары: Ігар Ціткоўкі, Сяргей Багдашыч, Яўгеній Мацюшын)