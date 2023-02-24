Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни? В Центре детского творчества — праздник Масленицы. В галерее искусств им. В.С. Садина — выставка «Декарт-22», а в городской библиотеке — выставка слуцких художников «Вольный формат».

Кто жаждет Масляничных гуляний, можно отправиться к соседям (в Слуцке уже прошла ярмарка 24 февраля). В субботу, 25 февраля, — в Старые Дороги, там праздник начнётся в центре в 11 часов. А в Солигорске — в воскресенье, 26 февраля, Масленица начнется в 11 часов на центральной площади. Обещают гулянья, забавы, театрализованное представление, выставку-дегустацию. По традиции — будут сжигать чучело.

Центр Детского творчества

Суббота, 25 февраля

Реклама

Праздничная программа: «Масленница-блинница, весны именинница»

Начало: в 11 30

Краеведческий музей

Постоянные экспозиции:

«Память и боль белорусской земли».

«Слуцкие пояса».

«От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».

«Природа края».

Адрес: ул. Ленина, 171.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Музей этнографии

Постоянная экспозиция:

«Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».

Адрес: ул. Ленина, 153.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Галерея искусств им. В.С. Садина

С 19 февраля можно посмотреть Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22». В экспозиции — современный художественный текстиль (гобелены, панно), керамика, стекло, батик, металл.

Временная экспозиция: «У меня нет другого выбора», посвящённая шведскому дипломату, Праведнику народов мира Раулю Валленбергу.

Выставка: «Геноцид. Реквием памяти», приуроченная к 80-летию уничтожения Слуцкого гетто.

Выставка: «Зимние краевиды». Представлены работы из художественной коллекции Слуцкого краеведческого музея. Городские и деревенские пейзажи в зимнюю пору года, творческое видение художников природы Беларуси во время этой удивительной и сказочной поры года.

«Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.

Адрес: ул. Копыльская, 2

Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00

Музей истории слуцких поясов

Режим работы музея: вт–сб: 08.00-16.30.

Выходные: вс, пн.

Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8 (01795) 36802, 8044 7150300

Слуцкий городской Дом культуры

Можно запастись билетами заранее. Во вторник, 7 марта, состоится концерт «О чём поют мужчины» Принимает участие вокальная группа «Лабиринт» и её друзья. Цена билета: 12 рублей

Начало в 18.00

Кинотеатр «Беларусь»

Суббота, 25 февраля:

Снежная королева: Разморозка в 11.00

Иван Царевич и Серый Волк . В 12.35

Мумиешки. В 14.15

Чебурашка. В 16.00

Папы против мам. В 18.20

Аватар: Путь воды. В 20.15

Воскресенье, 26 февраля

Снежная королева: Разморозка В 12.05

Мумиешки. В 13.45

Чебурашка. в 15.25

Легион супергероев. В 17.45

Папы против мам. В 19.25

Непослушная . В 21.20.

Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.

Центральная районная библиотека

Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71

Общий абонемент;

Общий читальный зал;

Публичный центр правовой информации.

До 28 февраля в библиотеке работает выставка слуцкого сообщества художников «Вольный формат», приуроченная 70-летию выставочной деятельности на Слутчине. Представлены работы Игоря Титковского, Олега Шапеля, Сергея Соломатина, Гюнефы Матюшенковой, Екатерины Павленко, Игоря Климова, Александра Адонина, выполненные в техниках: абстракционизм, авангардизм, модерн. Также Олег Шапель представил свои скульптуры из дерева.

Выставка продлится до конца февраля. Время работы с 10.00 до 18.00.

Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.

Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42

общий читальный зал;

общий абонемент.

Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00

Вход свободный. Библиотека предупреждает, что в афише возможны изменения. Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.