Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни? В Центре детского творчества — праздник Масленицы. В галерее искусств им. В.С. Садина — выставка «Декарт-22», а в городской библиотеке — выставка слуцких художников «Вольный формат».
Кто жаждет Масляничных гуляний, можно отправиться к соседям (в Слуцке уже прошла ярмарка 24 февраля). В субботу, 25 февраля, — в Старые Дороги, там праздник начнётся в центре в 11 часов. А в Солигорске — в воскресенье, 26 февраля, Масленица начнется в 11 часов на центральной площади. Обещают гулянья, забавы, театрализованное представление, выставку-дегустацию. По традиции — будут сжигать чучело.
Центр Детского творчества
Суббота, 25 февраля
Праздничная программа: «Масленница-блинница, весны именинница»
Начало: в 11 30
Краеведческий музей
Постоянные экспозиции:
- «Память и боль белорусской земли».
- «Слуцкие пояса».
- «От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».
- «Природа края».
Адрес: ул. Ленина, 171.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Музей этнографии
Постоянная экспозиция:
- «Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».
Адрес: ул. Ленина, 153.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Галерея искусств им. В.С. Садина
С 19 февраля можно посмотреть Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22». В экспозиции — современный художественный текстиль (гобелены, панно), керамика, стекло, батик, металл.
- Временная экспозиция: «У меня нет другого выбора», посвящённая шведскому дипломату, Праведнику народов мира Раулю Валленбергу.
- Выставка: «Геноцид. Реквием памяти», приуроченная к 80-летию уничтожения Слуцкого гетто.
- Выставка: «Зимние краевиды». Представлены работы из художественной коллекции Слуцкого краеведческого музея. Городские и деревенские пейзажи в зимнюю пору года, творческое видение художников природы Беларуси во время этой удивительной и сказочной поры года.
- «Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.
Адрес: ул. Копыльская, 2
Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00
Музей истории слуцких поясов
Режим работы музея: вт–сб: 08.00-16.30.
Выходные: вс, пн.
Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8 (01795) 36802, 8044 7150300
Слуцкий городской Дом культуры
Можно запастись билетами заранее. Во вторник, 7 марта, состоится концерт «О чём поют мужчины» Принимает участие вокальная группа «Лабиринт» и её друзья. Цена билета: 12 рублей
Начало в 18.00
Кинотеатр «Беларусь»
Суббота, 25 февраля:
- Снежная королева: Разморозка в 11.00
- Иван Царевич и Серый Волк . В 12.35
- Мумиешки. В 14.15
- Чебурашка. В 16.00
- Папы против мам. В 18.20
- Аватар: Путь воды. В 20.15
Воскресенье, 26 февраля
- Снежная королева: Разморозка В 12.05
- Мумиешки. В 13.45
- Чебурашка. в 15.25
- Легион супергероев. В 17.45
- Папы против мам. В 19.25
- Непослушная . В 21.20.
Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.
Центральная районная библиотека
Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71
- Общий абонемент;
- Общий читальный зал;
- Публичный центр правовой информации.
До 28 февраля в библиотеке работает выставка слуцкого сообщества художников «Вольный формат», приуроченная 70-летию выставочной деятельности на Слутчине. Представлены работы Игоря Титковского, Олега Шапеля, Сергея Соломатина, Гюнефы Матюшенковой, Екатерины Павленко, Игоря Климова, Александра Адонина, выполненные в техниках: абстракционизм, авангардизм, модерн. Также Олег Шапель представил свои скульптуры из дерева.
Выставка продлится до конца февраля. Время работы с 10.00 до 18.00.
Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.
Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42
- общий читальный зал;
- общий абонемент.
Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00
Вход свободный. Библиотека предупреждает, что в афише возможны изменения. Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.