В феврале газета «Кур’ер» выпустила новую серию скидочных карт «Слуцкая картка». И сейчас мы ответим на вопросы, которые вы нам задаёте.

Если я покупал карту «Кур’ера» в 2021-2022 годах, она действует или нет?

Нет, она не действует. Эти карты работали два года (2021-2022) всего за 7 рублей, а в 2020-м была карта женского проекта Lampa за 5 рублей за год. У нас было более 50 партнёров. В этом году у нас новые карты «Слуцкая картка». Список партнёров обновляется заново. На данный момент вы можете получить скидку в 15-ти местах Слуцка.

Реклама

Какие у вас сейчас партнёры?

На данный момент скидки предоставляют 16 партнёров. Минимальная скидка – 7%, максимальная – 10%. Среди партнёров магазин одежды, обуви, услуги бьюти-мастеров, кондитеров, фотограф, детский клуб, автостёкла, цветы, аниматоры, мясные деликатесы и другое. Весь список вы можете посмотреть здесь.

Как купить карту “Кур’ера”?

Чтобы приобрести карту «Кур’ера», нужно прийти в редакционный отдел: улица Ленина, 128. Мы работаем с 8 до 17, с перерывом на обед – с 13 до 14 часов. Предварительно можете позвонить (но это необязательно) по телефону (8 033) 318 99 30 (Виктория).

А если я хочу стать вашим партнёром, то какие условия?

Условия выгодные. То, что мы вам предложим, по цене выгоднее минимум в 6 раз. Если бы вы просто заказывали у нас подобную рекламу, она бы вышла значительно дороже. Так что звоните – (8 033) 318 99 30.