24 февраля 2022 года наша жизнь изменилась. Ровно год рядом с нами идёт военный конфликт. Office Life рассказывает, как сейчас обстоят дела.

Люди и жизни

Любые военные действия — это жизни людей. Точную цифру погибших и пострадавших не называет ни Украина, ни Россия. Особенно это касается военных. Данные по мирному населению тоже противоречивы, поэтому приведём цифры международных структур. По оценке ООН, за год в Украине погибли по меньшей мере 8 тыс. мирных жителей (из них 487 — дети). Более 60% погибших — мужчины. Число пострадавших превышает 13,2 тыс. человек. При этом эксперты делают оговорку, что и это приблизительные данные, а реальное число жертв может быть значительно выше.

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Ещё одна глобальная проблема — беженцы. Сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев приводит такие цифры: более 8 млн беженцев из Украины зафиксировали по всей Европе (данные на 21 февраля этого года). Больше всего людей приняли Польша и Чехия. Есть украинские беженцы и в Беларуси: в Погранкомитете говорят, что с 24 февраля в нашу страну с территории Украины прибыли 82,7 тыс. человек (данные на 17 февраля 2023 года).

ЮНЕСКО сообщает, что за год в Украине было повреждено 240 объектов, которые являются культурным наследием.

Территория и вооружение

Поле боя. До начала военного конфликта Украина не контролировала самопровозглашённые ЛНР и ДНР. Это примерно по трети от Донецкой и Луганской областей. К концу первых 100 дней войны Россия контролировала уже 20% территории всей страны, но часть Киеву удалось вернуть.

Основные военные действия сейчас проходят по линии соприкосновения, также Россия периодически наносит ракетные удары по другим территориям. Как заявляется, главная их цель — объекты военной и энергетической инфраструктуры, но при этом разрушаются и жилые дома.

Оружие нового времени. Российско-украинский конфликт нередко называют войной дронов: в первые месяцы атаковать россиян Украине помогали турецкие беспилотники Bayraktar, Россия для ударов по инфраструктуре использовала беспилотники-камикадзе «Герани» (так называют иранские Shahed-129). Обе стороны используют дроны для разведки.

Спутниковая система Starlink, которая предоставляет доступ в интернет, применяется украинцами в том числе для корректировки огня и управления войсками. А во время летнего контрнаступления украинцы часто наносили удары по российским системам ПВО и складам с боеприпасами американскими ракетными системами HIMARS (дальность — до 80 км).

В российском вооружении особую роль играют высокоточные ракеты с дальностью больше 300 км — комплекс «Искандер-М» и «Калибры» морского и наземного базирования (ими наносились удары и с Черного моря, и с территории Беларуси), а также комплексы ПВО/ПРО С-300/С-400.

Учения. На фоне военного конфликта России и Украины в Беларуси прошло небывалое количество учений. Они проводились как совместно с российскими военными, так и самостоятельно. А уже в начале 2023 года стало известно, что на территории Беларуси пройдут три из четырёх ближайших учений ОДКБ. В конце прошлого года Минобороны провело сверку данных всех военнообязанных. А в этом году было принято решение о создании новой военизированной структуры — народного ополчения (численностью 100–150 тысяч человек), а также об изменении Концепции национальной безопасности (не пересматривалась с 2010 года).

Дипломатия

С самого начала Минск поддерживал в этом конфликте Россию — её военные присутствуют в Беларуси, а президенты двух стран часто встречаются (в прошлом году Александр Лукашенко восемь раз встретился с Владимиром Путиным, один из них — в Минске).

О возможном участии в военных действиях нашей страны Лукашенко всегда высказывался примерно в таком ключе: «готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придёт на территорию Беларуси убивать моих людей».