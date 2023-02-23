На начало 2023 года в стране сделали запас из 306 тысяч тонн сахара для нужд внутреннего рынка, сообщил Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром».

В этом сезоне сахарные заводы переработали 4 млн 51 тысячу тонн сахарной свеклы в чистом весе. Это на 342 тысячи тонн больше прошлого.

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«Планируем произвести с учётом сиропа, который будем выпускать в Слуцке весной, около 560 тысяч тонн сахара. Ориентировочно это на 8% больше, чем в прошлом году», — рассказали на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.