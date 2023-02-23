К коллекционеру Владимиру Бойко попали в электронном виде учётные карточки к военным билетам случчан, которые родились с 1914 по 1928 годы. Информацию о людях 1921 года рождения Владимир Владимирович передал «Кур’еру».



Летом 1941 года этим людям было по 19-20 лет, жили они на тот момент не только в Слуцке, но итоге военная судьба привела их в этот город. Кто-то попал на войну в её начале, а кто-то пережил оккупацию и был мобилизован в 1944-м.

«Я считаю, что такие документы очень важны для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и о наших земляках, которые воевали», — сказал Владимир Бойко, передавая нам сведения.

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Он выразил надежду, что благодаря этому случчане или жители других городов Беларуси, России, Украины или других стран смогут найти дополнительную информацию о своих родных. Напомним, что Владимир Бойко — владелец исторического сайта «Наследие Слуцкого края».

В сухих строчках военных карточек, переданных им, описан жизненный путь человека: есть информация о его гражданской специальности и месте работы, воинской специальности и где он служил (если служил). Есть сведения о ранениях и наградах. Это карточки мужчин и женщин, белорусов, украинцев, евреев и русских, горожан и сельских жителей, служащих и колхозников, рабочих и учителях. Большинство фамилий нам знакомы, так как люди с такими же фамилиями живут в Слуцком районе и теперь.

Например, Вера Александровна Абаева, карточка которой есть в коллекции, родилась в декабре 1921 года в Кременчугском районе Полтавской области, она украинка. В 1940 году в возрасте 18 лет она закончила 2-годичный фельдшерско-акушерский техникум и получила специальность медсестры. В августе 1941 года, в 19 лет, Вера Александровна была призвана на военную службу. Служила медицинской сестрой в звании рядового. Была уволена в запас в 1945 году. Вышла замуж за Кафара Абдурахмановича Абаева.

После войны Вера Александровна жила в Слуцке и работала в горбольнице акушеркой женской консультации. Кстати, её муж, бывший военный врач и подполковник запаса Кафар Абаев, был первым директором Слуцкого медицинского училища. Вера Абаева имела следующие награды: Орден «Красная звезда», медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Далее идёт случчанин Владимир Акулич, который тоже получил орден «Красная звезда», медали «За оборону Москвы», «За оборону Волгограда», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». После него — Александр Аладко из деревни Замогилье под Любанью. В графе о военной службе у него значится «не служил», но есть отметки о том, что с 1943 по 1944 год Александр Лукьянович находился в партизанском отряде «Суворова» и за свою деятельность был награждён медалями «За победу над Германией» и «Партизан Отечественной войны» ІІ степени.

Как получить подробную информацию

По Закону «О защите персональных данных» мы ограничены в том, чтобы публиковать сами карточки с подробными сведениями о людях. На специальной странице нашего нового проекта «Война. Имена. Слуцк» мы опубликовали только список, состоящий из Ф.И.О человека и месте его рождения. Заходите на страницу «Война. Имена. Слуцк», где содержатся имена 278 человек 1921 года рождения.

Если вас заинтересовал кто-либо из списка, и он предположительно является вашим родственником, то вы можете узнать больше информации о нём. В таком случае вы можете получить фотокопию учётной карточки к военному билету этого человека.

Для этого вам нужно позвонить, чтобы сообщить об этом ответить на пару дополнительных вопросов:

по телефонам редакции газеты «Кур’ер»: (8 01795) 2 05 05, (+375 29) 766 94 94 или info@kurjer.info с темой письма «Поиск родных»

(8 01795) 2 05 05, (+375 29) 766 94 94 или info@kurjer.info с темой письма «Поиск родных» или обратиться непосредственно к Владимиру Бойко (сайт «Наследие Слуцкого края»): (8 01795) 2 36 20; (+375 29) 650-09-67 или boikoauto@gmail.com с темой письма «Поиск родных».

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