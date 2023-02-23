Некоторые магазины и супермаркеты предлагают возможность сдачи бутылок вручную, возвращая их продавцу за кассой. Однако в большинстве случаев сдача бутылок происходит через автоматы, которые принимают бутылки, считают залог и выдают деньги.

Стеклянные бутылки принимаются только в специальных местах для сбора бутылок, где они проходят тщательную проверку на соответствие требованиям системы возврата и переработки. Кроме того, в Германии существует разделение бутылок по размеру, объёму и форме, что также важно учитывать при сдаче бутылок в соответствующих местах.

Одноразовая тара

К одноразовым бутылкам относятся металлические банки, бутылки из пластика и некоторые стеклянные бутылки. Их можно сдавать во всех магазинах, которые продают напитки в такой таре, независимо от напитка. Например, если магазин не продаёт пиво в жестяных банках, но продаёт колу в таких банках, он обязан принимать банки из-под пива.

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Исключение — если торговая точка составляет менее 200 квадратных метров, её владелец имеет право принимать лишь ту тару, которая есть в его ассортименте.

Если бутылка повреждена или раздавлена и автомат её не принимает, вы можете отдать тару кассиру. Супермаркет не может отказать в приёме бутылок, но он может ограничить количество, например, до 20 бутылок за один раз.

На одноразовых бутылках, которые подлежат переработке, можно увидеть четырёхугольный значок с изображением бутылки или банки со стрелочкой вокруг них. Это и есть логотип Немецкой системы залоговой наценки (DPG).

Многоразовая тара

К многоразовой таре относят бутылки из толстого стекла или толстого пластика. Как правило, это бутылки из-под пива или минеральной воды, а также некоторые виды бутылок колы.

На многоразовых бутылках, которые моют и снова используют для разлива напитков, можно встретить значок — «голубого ангела» или текстовую маркировку Mehrweg(-Flasche) — многоразовая бутылка,

Leihflasche — бутылка для возврата или Pfandflasche — залоговая бутылка.

Всё, что следует знать о залоге на тару

На территории Германии действует обязательная наценка — залог на некоторые виды тары. Так, покупая в супермаркетах или в магазинах напитки в пластиковой, стеклянной или жестяной таре, вы переплачиваете несколько центов сверху. Но сдав бутылки и банки позже в пункт приёма тары, можно получить свои деньги назад. Это и называется Pfand — залог.

Особенности сдачи стеклотары

Бутылки следует разделять по цвету и материалу. Бутылки

из зелёного стекла следует отдавать отдельно от бутылок из белого стекла или прозрачного стекла, чтобы избежать загрязнения вторсырья.

Магазины и автоматы по сбору бутылок принимают только те бутылки, которые были проданы в Германии и имеют маркировку Pfand. Они не принимают бутылки, которые были куплены за границей или имеют другую маркировку.

После сдачи бутылок в магазин или автомат покупатель получает обратно залог за каждую сданную бутылку.

Далеко не все немцы горят желанием сдавать бутылки и возвращать залог на тару. Поэтому просто оставляют тару около мусорного контейнера на улице для тех, кто хочет немного подзаработать денег, собирая и сдавая бутылки.

Стоимость тары в Германии