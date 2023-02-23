С 1 марта ставка рефинансирования снижается с 11,5% до 11% годовых, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении.

СПРАВКА. Ставка рефинансирования — это процент, под который Нацбанк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Она определяет, насколько дорогие или дешёвые кредиты могут предоставить банки своим клиентам.

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В кредитных договорах с клиентами процентная ставка по кредиту часто привязывается банками к размеру ставки рефинансирования, и при её изменении меняется и стоимость кредита в меньшую или большую сторону (что такое ставка рефинансирования и на что она влияет).