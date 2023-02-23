Днём в четверг, 23 февраля, на месте «Виталюра» (ул. Ленина, 146) заработал новый магазин «Санта». Посмотрите фото «Кур’ера» с открытия.

Мы заметили, что больше всего покупателей собиралось около холодильников со свежемороженой рыбой.