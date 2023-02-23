Детский санаторий «Солнышко» (филиал ОАО «Белагроздравница») по итогам деятельности в 2022 году занял первое место среди детских санаториев Беларуси.
Следует отметить, что детский санаторий «Солнышко» за высокие показатели в работе по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения награждался Почётной грамотой Республиканского центра за первое место в 2017 и 2019 годах, а в 2021 году санаторий аттестован с подтверждением статуса «санаторно-курортная организация для взрослых и детей, детей» с присвоением высшей категории.
Все достижения санатория стали результатом слаженной работы всего коллектива под руководством директора Василия Павловича Кобеля, который возглавляет «Солнышко» с 2011 года.
За это время санаторий значительно преобразился. Отдыхающих и гостей встречает благоустроенная территория с беседками, скамейками, скульптурными композициями, клумбами. Построен торговый павильон, в котором можно купить продукты и товары первой необходимости.
С чего всё начиналось
Свою историю санаторий ведёт с сентября 1986 года. Тогда было принято решение о передаче этого экологически чистого уголка природы для оздоровления детей, пострадавших от Чернобыльской аварии. Место тут действительно уникальное: воздух настоян ароматом соснового леса, красоту которого дополняет зеркальная гладь Руднянского водохранилища.
Первоначально в санатории могли размещаться только 100 детей. Со временем санаторий «Солнышко» развивался и рос. В 1995 году был построен новый спальный корпус на 72 места, а в 1999 году для ребят распахнула двери новая школа.
Сегодня номерной фонд санатория составляет 109 номеров на 320 койко-мест: из них 270 мест — для оздоровления детей и 56 мест — для отдыха родителей с детьми по программе «Мать и дитя». Для них построен отдельный двухэтажный коттедж, в котором есть все условия для комфортного семейного отдыха.
В санатории создана «безбарьерная среда» для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Лечебный профиль санатория
Лечебный профиль детского санатория «Солнышко» — это заболевания органов пищеварения, костно-мышечной системы, органов дыхания, эндокринной системы, обмена веществ и расстройства питания, болезни системы кровообращения, мочеполовой системы.
Для лечения и оздоровления отдыхающих всех возрастов в санатории имеется отличная лечебная база: большой ассортимент лечебных ванн, душей, гидромассажа, широкий спектр свето- и электролечения, ингаляций, тепло- и грязелечения, различные виды массажа, а также стоматологический кабинет.
Взрослые и дети любят посещать фитобар, где им предложат травяные чаи или же кислородный коктейль на основе натуральных соков. Востребованы среди взрослых отдыхающих различные косметологические услуги по уходу за кожей лица и тела, стоун-терапия, кабинеты СПА-ухода, пневмокомпрессионная терапия на аппарате «Лимфомат», карбокситерапии.
Особой популярностью пользуется СПА-комплекс. Он включает в себя бассейн с гейзером и гидромассажной пушкой, бани — русскую и турецкую (хамам), сауны — инфракрасную, ароматическую и соляную, выложенную плитами гималайской соли, фитосауну «кедровая бочка».
Как здесь кормят
Оздоровление и питание — понятия неразделимые. В 2018 году в санатории «Солнышко» построено новое здание столовой, оснащённое современным технологическим оборудованием. Имеются два обеденных зала: на 70 мест для отдыхающих отделения «Мать и дитя» и на 280 мест для детей. В санатории шестиразовое питание, меню разработано с учётом всех принципов здоровой детской кухни, а для взрослых разработано заказное меню.
А что тут с развлечениями
В санатории «Солнышко» дети не знают, что такое скука. Учебные занятия организованы в первую половину дня и чередуются с прохождением лечебных процедур. А вечером ребята участвуют в развлекательных программах и конкурсах, соревнованиях и спортландиях, кружках и творческих проектах, дискотеках. Для ребят выступают профессиональные артисты с концертными программами, спектаклями и цирковыми представлениями.
Для тех, кто предпочитает активный отдых, в санатории имеются игровые и спортивные площадки, спортзал с необходимым спортивным инвентарём.
Для книголюбов здесь есть библиотека. В ней более 5000 экземпляров художественной и научно-популярной литературы. Полностью погрузиться в мир сказок здесь помогает кукольный театр «Батлейка».
Незабываемые впечатления остаются у ребят и их родителей после экскурсий по городам и знаковым местам Минщины, которые предлагает для своих отдыхающих санаторий.
Детский санаторий «Солнышко» приглашает на отдых детей и взрослых круглый год.
Адрес: Покрашевский сельсовет, д.1, к.1, санаторий «Солнышко». Телефон: (8 01795) 2 30 46.
ОАО «Белагроздравница»
филиал детский санаторий «Солнышко»
УНП 601006377