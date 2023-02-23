В народное ополчение планирую набрать до 150 тысяч человек. Министр обороны Виктор Хренин рассказал, что его задачей будет защита местности и обеспечение порядка.

Какую задачу будет выполнять народное ополчение в Беларуси

Основной задачей народного ополчения станет защита своей местности и обеспечение правопорядка совместно с милицией.

Зачем Беларуси нужен закон о народном ополчении

Необходимость принятия закона обусловлена созданием дополнительных условий для поддержания правопорядка в период военного положения на территориях, которые в наименьшей степени будут охвачены органами внутренних дел и военными. Кроме того, закон даёт возможность гражданам, которые не будут охвачены мобилизацией, участвовать в обороне страны.

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Какие задачи будут определять органы местной власти

Состав, количество и задачи народного ополчения будут определять органы местной власти.

Где будут размещаться добровольцы народного ополчения

Добровольцы, вступившие в ряды народного ополчения, будут размещаться по месту жительства и выполнять свои трудовые функции.

Какие социальные гарантии будут предоставят добровольцам народного ополчения

Добровольцы народного ополчения будут иметь социальные гарантии, аналогичные тем, которые распространяются на военнослужащих по мобилизации.

Какую идею высказал Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 20 февраля

Александр Лукашенко выразил мнение, что каждый мужчина (и не только мужчина) должен уметь обращаться с оружием, чтобы защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, при необходимости, страну.

Зачем Беларуси понадобился закон о народном ополчении

Необходимость принятия закона обусловлена двумя факторами: создание дополнительных условий для поддержания правопорядка в период военного положения на территориях, которые в наименьшей степени будут охвачены милицией и военными, а также дать гражданам, которые не будут охвачены мобилизацией, возможность участвовать в обороне страны.

Какие задачи будут возложены на народное ополчение по законопроекту

Состав, количество и задачи народного ополчения будут определяться органами местной власти. Основными задачами остаётся защита дома, имущества и обеспечение правопорядка вместе с милицией.

Какие права будут предоставлены добровольцам, вступившим в ряды народного ополчения

Добровольца, вступившим в ряды народного ополчения, будут продолжать работать, им на не надо будет покидать свои дома. В случае необходимости наниматель сможет освободить этих граждан от работы с сохранением зарплаты и рабочего места. На добровольцев также будут распространяться социальные гарантии, которые распространяются на военнослужащих по мобилизации.

Когда был проведён эксперимент по созданию народного ополчения в Беларуси

Осенью 2022 года.

Где проходил этот эксперимент

Он прошёл на базе Лобжанского сельского совета Климовичского района Могилёвской области.

Что заявил глава Минобороны Беларуси о народном ополчении

Он заявил, что народное ополчение дополнит и повысит возможность территориальной обороны и улучшит качество выполнения задач по обеспечению защиты страны.

Какой состав будет определён заранее для народного ополчения

В мирное время будут определены списки для народного ополчения, чтобы в случае возникновения угрозы эти вопросы не пришлось решать сиюминутно.

Сколько граждан может попасть в народное ополчение

По расчётам военных, численность народного ополчения может составить 100-150 тыс. человек, но добровольцев может быть и больше.

Кто может стать добровольцами для народного ополчения

Добровольцами могут стать люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины.

Что предусмотрено для добровольцев в народное ополчение

Для добровольцев предусмотрены курсы подготовки, которые проводятся как при создании народного ополчения, так и до его создания в мирное время.

Что представляет собой территориальная оборона в Беларуси

Территориальная оборона — это воинские формирования с чёткой структурой, которые имеют соответствующее имущество уже в мирное время.

Что такое народное ополчение

Народное ополчение — это добровольцы, которые приходят на помощь в случае необходимости, и которым предоставляется оружие.

Кто будет руководить народным ополчением

Народным ополчением будут руководить губернаторы, председатели райисполкомов, сельских советов и представители Министерства внутренних дел.

Что было одобрено на заседании Совета безопасности

Одобрена была основа законопроекта, который регулирует формирование народного ополчения.

Кому принадлежат основные полномочия по формированию народного ополчения

Основные полномочия по формированию народного ополчения должны быть у местной вертикали власти, регулировать его деятельность будут председатели облисполкомов.

Чем отличаются народное ополчение и территориальные войска в Беларуси

Народное ополчение — это добровольцы, которые приходят для выполнения задач только на своей территории, а территориальные войска — это воинские формирования с чёткой структурой, которые имеют соответствующее имущество уже в мирное время и предназначены для выполнения задач не только в том месте, где сформированы.

Кто руководит территориальной обороной и народным ополчением в Беларуси

Территориальной обороной руководят губернаторы и местные органы власти, а народным ополчением руководят губернаторы, председатели райисполкомов, сельских советов и представители Министерства внутренних дел.

Какие задачи выполняют территориальные войска и народное ополчение

Территориальные войска созданы для обеспечения спокойного функционирования государственных органов и организаций, объектов экономики, инфраструктуры Беларуси в условиях военного времени, а народное ополчение будет дополнять их деятельность в выполнении задач на своей территории.

Кто должен регулировать деятельность народного ополчения в Беларуси

Деятельность народного ополчения должны регулировать председатели облисполкомов.