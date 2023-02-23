Обзор «Кур’ера», как Масленицу отпразднуют соседние со Слуцком города.

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Любань

Солигорск

В Солигорске Масленица пройдёт в воскресенье, 26 февраля. Программа праздника проявится в ближайшее время.

Копыль

В Копыле праздник запланирован на воскресенье, 26 февраля.

Публикация дополняется.

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