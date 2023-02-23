Вчера, 22 февраля, слушатели цикла лекций об истории и духовной жизни Случчины встретились с отцом Александром, настоятелем храма «Целительница». Продолжили разбор Символа Веры, в котором коротко и точно изложены основы христианского вероучения.

Речь шла о том, что Сын Божий сошёл с небес и воплотился в человека, не переставая быть Богом. Воплощение Христово совершилось содействием Святого Духа, при этом Богородица вечно пребывала девой.

Что оставил Христос людям, и о чём предупреждал. Лекции в Слуцкой епархии

Реклама

Отец Александр рассказал, что Иисус Христос прошёл без греха все этапы человеческой жизни, знал все земные чувства и умер в страданиях, приняв все наши грехи, и избавил нас от смерти. Каждый из нас переживает только свою смерть, Господь же на кресте пережил боль всего человечества.

Смерть Иисуса на кресте была настоящей — крест стал жертвенником. Крест — это символ нашего мира, через него мы объединяемся с Богом. От креста идёт Божья благодать, поэтому его боится сатана.

Чтобы человек мог воскреснуть из мёртвых во время Второго пришествия Христа. Сын Божий должен был умереть и воскреснуть, тем самым показав нам путь. В Евангелие от Луки сказано: «Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы».

Что оставил Христос людям, и о чём предупреждал. Лекции в Слуцкой епархии

После своего Вознесения на небеса Господь нам оставил:

  • полноту благодати — милость Бога во спасение человека;
  • Святое причащение, через которое мы делаемся причастниками вечной жизни;
  • свободу выбора между Богом и антихристом.

Не будем забывать о том, что Христос предупреждал о «конце времён», когда будут «умножаться» всякого рода катаклизмы.