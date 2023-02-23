О нём мы писали в №7 от 16 февраля. Владислав рассказал читателям газеты о своём увлечении аквариумами и дал полезные советы тем, кто хочет завести дома аквариум с рыбками.
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