Во вторник, 21 февраля, у «Виталюра» был последний рабочий день. Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

«Это была по-настоящему потрясающая история: взлёты, падения, новые открытия…

Начиная с одного небольшого торгового павильона, за 27 лет «Виталюр» вырос в одну из крупнейших торговых сетей Беларуси, став лидером во многих областях и примером для других», — написано в сообщении.

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Напомним, что в декабре «Виталюр» передал свои магазины в аренду «Санте». Так, в Слуцке «Санта» на месте «Виталюра» открывается в четверг, 23 февраля. Что будет с бывшим 21-м универсамом, всё ещё неизвестно. Здание два года назад выкупил «Виталюр», сейчас оно простаивает, а случчане обращают внимание на его неприглядный внешний вид.