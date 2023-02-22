В Слуцке именем Антона Алешко названа одна из улиц. Недавно исполнилось 110 лет со дня рождения этого белорусского писателя, участника Великой Отечественной войны. «Кур’ер» побывал на улице, посмотрел, как она выглядит, и поговорил с жителями.

Улица имени Алешко начинается от 2-го переулка Якуба Коласа и идёт по направлению к школе №4. Её протяжённость — примерно метров 600. Вся она застроена частными домами.

Антон Алешко родился в деревне Болотчицы, что в 10 км от Слуцка. Он врач и автор повестей и рассказов о жизни и боевых подвигах советских лётчиков. Подробнее о писателе-фронтовике, уроженце Случчины «Кур’ер» писал ранее.

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Берёзы, калина и туи

Поначалу улица казалась обычной и малолюдной. С моим появлением оживились только собаки, охранявшие свои владения. Правда, и они не сильно лаяли.

Понравилась берёза у калитки одного дома – чем-то тёплым и родным повеяло от неё.

Погода была пасмурная, и алый куст калины больше напоминал о поздней осени, чем о приближающейся весне.

Постепенно на смену привычным ранее берёзам и рябинам приходят туи.

Николай — любитель голубей

Местный житель Николай держит голубей, правда, сейчас не выпускает их полетать. «Активничают «кровососы», — так он назвал хищных птиц, которые могут утащить его питомцев.

У Николая около 25 голубей, и он сказал, что знает в Слуцке ещё примерно 20 человек, которые увлечены подобным занятием. Поведал о трудностях ухода за голубями, но добавил, что, выйдя на пенсию, обязательно их будет разводить.

Вдоль по улице

Есть на улице Алешко и любители балконов. Правда, не на все из них можно пока выйти.

В целом улица Алешко выглядит опрятной, многие хозяева используют современные уличные баки для отходов.

Непривычными уже смотрятся деревянные гаражи, которых в городе мало можно увидеть.

О Козберге знают, а про Алешко — нет

На середине своего пути пересёк улицу Козберга. Спешившие по делам прохожие на мой вопрос, кто такой Козберг, ответили, что это конструктор авиационных и космических двигателей. А вот кто такой Алешко, ответить не смогли. Ещё один прохожий на бегу добавил, что раньше это была улица Луговая. На одном из домиков, который притаился в глубине двора, сохранилась табличка со старым названием.

Если заглянуть в историю Слуцка, то можно найти, что ещё в середине прошлого века здесь были Крапивенские луга, а застройки начались в 60-е годы. В конце улицы старенький домик. Может быть, он последний, который помнит Крапивенские луга, что в своё время простирались за ним. И фруктовый сад такой же старый, наверняка помнит, как угощал плодами жителей улицы Луговой.

Дорога закончилась, уткнувшись в улицу, носящую имя ещё одного известного писателя 19 века Ивана Андреевича Крылова. О ней мы тоже расскажем в дальнейшем.

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