МТС запустил для новых корпоративных клиентов акцию «Ещё больше возможностей». С её помощью можно подключиться на тарифы «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Бизнес Unlim 2.0» со скидкой на дополнительные услуги, которая будет действовать в течение 12 месяцев.

Всего по акции для новых абонентов доступны 4 специальных предложения. Скидки позволят сэкономить на звонках и увеличении скорости безлимитного мобильного интернета.

В рамках специального предложения при подключении на тарифный план «Умный бизнес 1» предоставляется дополнительная услуга «Все сети» cо скидкой. Стоимость акционного пакета составляет 8,29 рубля в месяц. Услуга позволяет расходовать включенные в абонплату 250 минут звонков внутри сети МТС, а также в сети других операторов страны.

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Ещё одно предложение объединяет тарифный план «Умный бизнес 2» и дополнительные услуги «Все сети» и «Безлимит интернета на Умном бизнесе 2 (до 2 Мбит/сек)». Первая услуга позволяет расходовать включенные в абонплату 750 минут звонков внутри сети МТС и в сети других операторов страны, а вторая предоставляет безлимитный по объему мобильный интернет на скорости до 2 Мбит/сек. Согласно условиям акции воспользоваться всеми возможностями тарифа и услуг можно за 16,27 рубля в месяц.

Новым абонентам тарифа «Бизнес Unlim 2.0» предлагаются два варианта. В первом случае можно пользоваться безлимитом звонков во все сети и безлимитным интернетом на скорости до 2 Мбит/сек за 21,47 рубля в месяц. Во втором максимальная скорость безлимитного интернета составит 4 Мбит/сек, а общая ежемесячная стоимость предложения — 25,92 рубля в месяц. Увеличение скорости интернета происходит с помощью услуг «Повышение скорости (до 2 Мбит/сек)» и «Повышение скорости (до 4 Мбит/сек)», на которые действуют скидки.

Все четыре варианта специального предложения действуют в течение 12 месяцев с момента подключения. Далее ежемесячная стоимость пакета услуг будет списываться в полном объёме.

Одновременно с запуском акции услуга «Все сети» стала доступна также для абонентов тарифных планов «Умный бизнес 1» и «Умный бизнес 1.0». Её стоимость — 3,25 рубля в месяц. А на тарифе «Бизнес Unlim 2.0» появилась услуга «Повышение скорости (до 4 Мбит/сек)» за 10 рублей в месяц.

Акция «Ещё больше возможностей» доступна для бизнес-клиентов и индивидуальных предпринимателей, подключающих новый номер. Предложением можно воспользоваться по 31 марта 2023 года. Подробнее — здесь.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» УНП 800013732