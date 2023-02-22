Корреспонденты «Кур’ера» прогулялись по центру города 20 и 21 февраля. Смотрите наш обзор.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, Слуцк торжественно присоединится к акции «Культурная столица Беларуси» и планирует отметить Масленицу.

Реклама
Слуцк, остановка, ГДК
На остановке «Дом культуры» установили баннер «Слуцк — культурная сталіца Беларусі». Фотографии: Ольга Паздерина
Слуцк
Мостик перед ГДК вымостили плиткой

Слуцк

Слуцк
Коммуникации под Косым мостом покрасили в яркие цвета
Слуцк
Убрали скамейки
Слуцк, музыкант, скульптура
Покрасили «Музыканта» и вернули ему струны

РАНЕЕ. Слуцкое ЖКХ: фигуру «Музыканта» около ГДК раз в три месяца портят вандалы.

Слуцк

Слуцк
Обрезали ветки деревьев
Слуцк, кот
Весна близится, котики распускаются на деревьях. Возможно, где-то там, среди веток, сидит и енот. Фото: Алесь Достанко

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот. Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на газету всего за 5,87 руб в месяц!