Корреспонденты «Кур’ера» прогулялись по центру города 20 и 21 февраля. Смотрите наш обзор.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, Слуцк торжественно присоединится к акции «Культурная столица Беларуси» и планирует отметить Масленицу.

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РАНЕЕ. Слуцкое ЖКХ: фигуру «Музыканта» около ГДК раз в три месяца портят вандалы.

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