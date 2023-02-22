На официальном сайте Слуцкого райисполкома опубликована программа культурных мероприятий в рамках проведения республиканской акции «Культурная столица года» в 2023 году, сообщает Слуцкий районный центр народного творчества.

Так, по информации РЦНТ, на март запланирован финал национального отбора на вокальные конкурсы XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Ко Дню женщин состоится концертная программа «Музыка весны» заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальная капелла “Сонорус” Минской области». К 1035-летию Крещения Руси пройдут духовно-просветительские мероприятия «Радость Слова» в рамках проекта «Благовест». В рамках мероприятий ко Всемирному дню поэзии нас ждёт юбилейный трибьют «Земля моя под небом синеоким…» к 50-летию со дня рождения Анны Миклашевич, писательницы, члена Общественного объединения «Союз писателей Беларуси». Так же в марте месяце на слуцкой площадке обещает выступить группа «Дрозды». Ещё состоятся «Театральные перекрёстки» с участием театральных любительских коллективов художественного творчества. Мероприятие пойдёт в рамках проекта Презентация научно-популярного издания Республиканского центра национальных культур «Народный театр: путь к сцене» к 140-летию со дня рождения Владислава Голубка и к Международному дню театра. Программой предусмотрен приезд артистов Российской Федерации – состоится концерт группы «Садко».

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Список мероприятий состоит из 104 пунктов. Могут вноситься изменения.

Весь перечень запланированных мероприятий «Кур’ер» опубликует завтра.