Проект по строительству спорткомплекса для игровых видов спорта в Слуцке на стадии согласования финансирования. Об этом «Кур’еру» сообщил Дмитрий Самусевич, инженер по техническому надзору за строительством УКСа Слуцкого района.

Напомним, что общественное обсуждение по строительству комплекса проходило весной-летом 2021 года. Тогда «Кур’ер» рассказывал про новый объект и показывал, как он будет выглядеть. Спорткомплекс вписывается в проект общегородского центра на территории бывшего консервного завода.

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Сколько примерно строит строительство нового спорткомплекса

На сайте Слуцкого райисполкома размещено инвестиционное предложение по строительству спортивного комплекса. В него входят:

развитие спортивной инфраструктуры района;

создание современной базы для развития игровых видов спорта (гандбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола), подготовка спортивного резерва, оздоровление населения.

Объём инвестиций в проект оценивается в $6,4 млн.

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