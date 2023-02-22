Две случчанки рассказали о странных телефонных звонках, которые поступали им через WhatsApp и Viber, и что они сделали. Артём Филипович, старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Слуцкого РОВД, пояснил, как действовать в подобных случаях.

Звонят с китайского номера, а представляются милицией Минска

«Мне позвонили через WhatsApp. Женщина представилась следователем Горячевой из Минского РОВД, — рассказала Елена, жительница Слуцка. — Я положила трубку, потому что это показалось нелепым. Они позвонили ещё, я сбросила, но звонки продолжались. Тогда отключила телефон. Когда его включила, то рассмотрела, что номер странный, он начинался с цифр +86 (это код Китая). О подозрительном звонке сообщила в милицию. Там зафиксировали номер и сказали, чтобы предупредила родственников и знакомых о возможных звонках. Так и сделала. Оказалось, что не напрасно, потому что на следующий день позвонили моему мужу. Номер начинался уже с других цифр + 83 (это код Германии). Он сбросил звонок и внёс номер в «чёрный список».

О подобных звонках рассказала ещё одна жительница Слуцка.

Реклама

«Мне на телефон дважды с разницей в неделю звонили с неизвестных номеров, которые начинались с +370 (это код Литвы), — рассказала Татьяна. — Я не отвечала на звонки, так как сразу поняла, что с иностранных номеров звонят обычно мошенники. А до этого был звонок через Viber с белорусского номера. Женщина представилась, что она из милиции. Я сказала: «Подождите, включу громкую связь». Тогда она сразу бросила трубку».

Мошенники каждый день звонят гражданам

«Мошенники каждый день звонят гражданам. В последнее время они перешли на WhatsApp, — сказал Артём Филипович, старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Слуцкого РОВД. Звонят с номеров, похожих на белорусские, начинающихся с +371, +370, используют и другие номера, например, недавно был номер, начинающийся с +86.

Мошенники представляются сотрудниками милиции и банковскими работниками. Под различными предлогами они пытаются убедить человека предоставить им удалённый доступ к его телефону.

Это делается с целью получить доступ к его банковскому приложению и в последующем похитить деньги с карт-счёта.

Ещё они могут убеждать гражданина взять кредит и перевести деньги на предоставленный ими счёт.

Граждане должны быть бдительными и, если им поступает такой звонок, сообщать в милицию».