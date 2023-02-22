Масштабные проверки междугородних перевозчиков налоговой запланированы в ближайшее время, а ГАИ начала усиленный контроль за водителями автобусов и маршруток.

Налоговые органы вместе с ГАИ и транспортной инспекцией проведут «масштабные контрольные мероприятия в отношении субъектов хозяйствования, оказывающих услуги в сфере междугородних перевозок пассажиров в регулярном (нерегулярном) сообщении». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

Реклама

ГАИ Гомельской области усилила контроль за водителями автобусов и маршруток. С 20 февраля по 5 марта сотрудники отрабатывают все дороги и выявляют грубые нарушения ПДД. Особое внимание инспекторы уделяют физическому состоянию водителей.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, днём на трассе под Смолевичами произошла крупнейшая авария в истории Беларуси. В результате лобового столкновения маршрутки с самосвалом погибли 11 человек, ещё 9 человек пострадали.