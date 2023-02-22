Под Смолевичами 20 февраля маршрутка столкнулась с грузовиком МАЗ, 11 человек погибли, 9 попали в больницы. Подробности трагедии выясняет Следственный комитет. Вот что известно о расследовании происшествия на 22 февраля.

На данный момент СК сообщил, что установлены личности всех погибших в ДТП.

всех погибших в ДТП. Число погибших остаётся неизменным – 11 человек, среди них двое несовершеннолетних (13 и 14 лет).

В больнице находится 9 человек с травмами различной степени тяжести.

При изучении личностей пострадавших установлено, что водитель маршрутки жив и находится в больнице . Первоначальная информация о его гибели не подтвердилась.

. Первоначальная информация о его гибели не подтвердилась. Водитель МАЗа задержан по подозрению в совершении преступления.

по подозрению в совершении преступления. Назначены внеплановые проверки транспортных компаний по вопросам организации перевозок.

Изъята документация предприятий, которым принадлежат грузовой автомобиль и маршрутка.

Проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований, направленных на установление обстоятельств аварии. Посекундно восстанавливается механизм ДТП.

Ранее, 21 февраля, глава МВД Иван Кубраков сказал, что предварительно скоростной режим водители не нарушали.