Центральное следственное бюро полиции, Пограничная служба и Управление внутренней инспекции Минфина Польши арестовали 18 человек, обвиняемых в масштабной контрабанде сигарет из Беларуси в Польшу. В числе среди задержанных — семь таможенников, работавших на погранпереходе в Бобровниках, пишет Office Life со ссылкой на Польское радио.

По оценкам польской полиции, ей удалось ликвидировать самый крупный контрабандный бизнес в истории страны.

Руководил преступной группой 59-летний житель Варшавы. В его квартире были обнаружены 200 тыс. злотых, около 100 тыс. евро, 6 кг золота. Задержаны также сотрудники Государственной налоговой службы, которые принимали взятки в размере до 400 тыс. евро.

Реклама

По предварительным оценкам, деятельность преступной группировки принесла убытки госбюджету Польши в размере почти 440 млн злотых. Получаемую прибыль участники преступной группы инвестировали в недвижимость.

Им предъявлены обвинения в контрабанде сигарет, отмывании денег и даче взяток таможенникам. Всего за взятки от 5 до 45 тыс. евро таможенники подрядились пропустить через границу почти 19 млн пачек сигарет. Всем задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Литва закрыла с 16 февраля железнодорожный пункт пропуска «Стасилос» на том основании, что количество контрабанды, перемещаемой по железной дороге, возросло настолько, что угрожает нацбезопасности страны.